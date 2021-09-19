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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 11:58
Видно что город живет, крыша строится, деревья желтеют..
Все как в жизни.
Ничего не стоит на месте, все меняется.
Но не меняется его красота..
Ну поуехавшим, она ни к чему.
Обида гложет наверно, не знаю.
Так всегда бывает..
Нужно хвалить новое чужое свое..
Это понятно, нужно успеть вжиться в ту жизнь..
А тут на форуме то салат с СССР, то картинки города тебя нагоняют..
Все как в жизни.
Ничего не стоит на месте, все меняется.
Но не меняется его красота..
Ну поуехавшим, она ни к чему.
Обида гложет наверно, не знаю.
Так всегда бывает..
Нужно хвалить новое чужое свое..
Это понятно, нужно успеть вжиться в ту жизнь..
А тут на форуме то салат с СССР, то картинки города тебя нагоняют..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:02
Цитата:
То ненавязчиво жалуются..
Прямо бы сказали, чего хотели..
От темы без темы под названием Флуд..
Прям какое то ностальгическое неприятие..
А прямо не может никто..
Нет конкретики, зачем и почему..
Если конкретика - "а на меня никто теперь внимания не обращает", ну это как то несерьезно..
Нужно говорить конкретней, по человечески, не ныть так сказать..
Victor Yang:
Может модераторы
Может модераторы
То ненавязчиво жалуются..
Прямо бы сказали, чего хотели..
От темы без темы под названием Флуд..
Прям какое то ностальгическое неприятие..
А прямо не может никто..
Нет конкретики, зачем и почему..
Если конкретика - "а на меня никто теперь внимания не обращает", ну это как то несерьезно..
Нужно говорить конкретней, по человечески, не ныть так сказать..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2587
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:04
Цитата:
Завидовать чему?
Обилию салата "селёдка под шубой", да ещё и с показом не очень эстетичного процесса его создания?
Марик, берегите свой здравый смысл, он Вам понадобится для развития интеллекта Вашего чудесного малыша!
111:
Отсюда и некая зависть наверно..
Отсюда и некая зависть наверно..
Завидовать чему?
Обилию салата "селёдка под шубой", да ещё и с показом не очень эстетичного процесса его создания?
Марик, берегите свой здравый смысл, он Вам понадобится для развития интеллекта Вашего чудесного малыша!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:18
Цитата:
Завидовать тому, на что сами никогда не пойдете.
Уже сказал, завидовать красоте города, завидовать что не умеешь делать тот же советский салат, завидовать что уже не можешь насладится красотой города сам..
Я бы не склонял чашу на то, как делается кухня.
Да, это некрасиво, что там снутри.
А вы привыкли в тырнете видеть только готовое, не понимач порой, как все это некрасиво выглядит, когда готовишь..
Вы поражаетесь этим..
Ога, при готовке салата должен быть красивый стол, чистые ножи, тарелки и тд и тп..
Так же и с домами и зданиями..
Все одинаково и везде в процессе готовки бывает не очень красиво..
таноми52:
Завидовать чему?
Завидовать чему?
Завидовать тому, на что сами никогда не пойдете.
Уже сказал, завидовать красоте города, завидовать что не умеешь делать тот же советский салат, завидовать что уже не можешь насладится красотой города сам..
Я бы не склонял чашу на то, как делается кухня.
Да, это некрасиво, что там снутри.
А вы привыкли в тырнете видеть только готовое, не понимач порой, как все это некрасиво выглядит, когда готовишь..
Вы поражаетесь этим..
Ога, при готовке салата должен быть красивый стол, чистые ножи, тарелки и тд и тп..
Так же и с домами и зданиями..
Все одинаково и везде в процессе готовки бывает не очень красиво..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:24
Что интересно, осталась на форуме кучка так сказать активистов, сами не общаются, не поддерживают темы, сами друг другу надоели до невозможности, самим уже все ясно, что скажет другой, но никого в форум нового не пущать!
А никого и нет..
За два года с чем то, сюда если кто то и пришел, то не смеет выражать свою точку зрения, и уходит восвояси..
Потому что новичок это звучит обидно для них, динозавров форума, которые скоро вымрут по естественным причинам..
Ну и потому есть какая то некая зависть, более молодым и более успешным..
А никого и нет..
За два года с чем то, сюда если кто то и пришел, то не смеет выражать свою точку зрения, и уходит восвояси..
Потому что новичок это звучит обидно для них, динозавров форума, которые скоро вымрут по естественным причинам..
Ну и потому есть какая то некая зависть, более молодым и более успешным..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:29
Вот тему закинули, от Бондаренко.
Про интеллектуалов.
Про школу, про так сказать оцифрованное общество..
Казалось бы, ЕСТЬ огромное поле для размышлений, дискуссий, жарких споров..
И..
Да нет ничего.
Каждый для профилактики поддержки разговора что то там ляпнет и дальше..
Во Флуд, смотреть на меня или мои картинки и ныть, о том что теперь внимание, в теме Бондаренко, ему мешают картинки про город и особенно салат с СССР, на которые он пялится во Флуде..
Про интеллектуалов.
Про школу, про так сказать оцифрованное общество..
Казалось бы, ЕСТЬ огромное поле для размышлений, дискуссий, жарких споров..
И..
Да нет ничего.
Каждый для профилактики поддержки разговора что то там ляпнет и дальше..
Во Флуд, смотреть на меня или мои картинки и ныть, о том что теперь внимание, в теме Бондаренко, ему мешают картинки про город и особенно салат с СССР, на которые он пялится во Флуде..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:02
Цитата:
Лучше я буду смотреть картинки - Марика,
чем читать поток, ненависти, Русофоба - абайки...
таноми52:
о "весёлые картинки" 112-го (дежавю"!) , то поток ненависти русофоба.
о "весёлые картинки" 112-го (дежавю"!) , то поток ненависти русофоба.
Лучше я буду смотреть картинки - Марика,
чем читать поток, ненависти, Русофоба - абайки...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:33
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:36
Цитата:
Привет дракоша..
Хоть кто то понимает что картинки безобидные..
drakon:
Лучше я буду смотреть картинки
Лучше я буду смотреть картинки
Привет дракоша..
Хоть кто то понимает что картинки безобидные..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:45
Цитата:
И подходит - точно, к тебе...
111:
Вчера по городу ехал, интересный номер у россиянина..
Вчера по городу ехал, интересный номер у россиянина..
И подходит - точно, к тебе...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 17:49
Хм..
Где обсуждения то?
Или появится абайка и вы вприпрыжку за ним погонитесь?
Без него никак от слова совсем?
Отдал вам несколько часов для горячих дискуссий и?..
Понятно же что дело не в них..
Дело в ваших мнимых черствых душах..
Ни себе ни людям как говорится..
Ладно, подожду еще..
Где обсуждения то?
Или появится абайка и вы вприпрыжку за ним погонитесь?
Без него никак от слова совсем?
Отдал вам несколько часов для горячих дискуссий и?..
Понятно же что дело не в них..
Дело в ваших мнимых черствых душах..
Ни себе ни людям как говорится..
Ладно, подожду еще..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 18:23
Цитата:
угрожаешь?
111:
Ладно, подожду еще..
Ладно, подожду еще..
угрожаешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 18:26
Цитата:
Нет
У тебя как раз проблема в твоей бобине
Что ты головой называешь Цитата:
Мда
Дядя Петя точно...
Ты бы хоть загуглил для начала
Все в открытом доступе есть)
Откуда ГРУ на территории Крыма появились в феврале 2014
Цитата:
В СССР это называлось политбюро и совет
Цитата:
ФРГ,южная Корея и Япония по началу тоже кормились из США))
Странно правда?Цитата:
Ой ой ой люблю эту глупую патетику))
СССР всем помогал прям просто так)
От доброты душевной поставлял на Кубу инженеров и взамен не размещал там ракеты
В Африку оружие посылал вот прям просто так не взамен за лояльность
И да Аркалык, Житикару,Лисаковск и Рудный вот просто так построили ради людей а не ради ресурсов?))
Цитата:
Вот опять
Это российская империя была или СССР делил АДМ границы?
Цитата:
"По типу" это чтобы тебе понятнее было)Цитата:
Девочку там какой день кто-то обижает
Как в России всегда виновата Америка так у него даже мысли не возникает что его просто о****т свои же))
Уже не ваш земляк:
Так выходит, что "дело было не в бобине..."
Так выходит, что "дело было не в бобине..."
Нет
У тебя как раз проблема в твоей бобине
Что ты головой называешь Цитата:
serg kost:
А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?
А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?
Мда
Дядя Петя точно...
Ты бы хоть загуглил для начала
Все в открытом доступе есть)
Откуда ГРУ на территории Крыма появились в феврале 2014
Цитата:
serg kost:
В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.
В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.
В СССР это называлось политбюро и совет
Цитата:
serg kost:
А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.
А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.
ФРГ,южная Корея и Япония по началу тоже кормились из США))
Странно правда?Цитата:
serg kost:
То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.
То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.
Ой ой ой люблю эту глупую патетику))
СССР всем помогал прям просто так)
От доброты душевной поставлял на Кубу инженеров и взамен не размещал там ракеты
В Африку оружие посылал вот прям просто так не взамен за лояльность
И да Аркалык, Житикару,Лисаковск и Рудный вот просто так построили ради людей а не ради ресурсов?))
Цитата:
serg kost:
Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.
Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.
Вот опять
Это российская империя была или СССР делил АДМ границы?
Цитата:
drakon:
Может Евросоюз, строился по типу СССР...
Может Евросоюз, строился по типу СССР...
"По типу" это чтобы тебе понятнее было)Цитата:
Уже не ваш земляк:
снова привет передали! Снова я там такой нехороший. Да настолько, что если я это снова здесь выложу, то сразу в читатели перейду. Вот прям только что!
снова привет передали! Снова я там такой нехороший. Да настолько, что если я это снова здесь выложу, то сразу в читатели перейду. Вот прям только что!
Девочку там какой день кто-то обижает
Как в России всегда виновата Америка так у него даже мысли не возникает что его просто о****т свои же))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 18:31
Цитата:
Стоит с гаком еле как но установили перенеся дату чтобы по тише было
А аэропорт назвали в честь Ермака?))
Вопрос не ради ответа
Ответ то я знаю
Как и в теме про гру
Просто проверяю насколько ты любишь лужи в которые будешь падать)
serg kost:
Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?
Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?
Стоит с гаком еле как но установили перенеся дату чтобы по тише было
А аэропорт назвали в честь Ермака?))
Вопрос не ради ответа
Ответ то я знаю
Как и в теме про гру
Просто проверяю насколько ты любишь лужи в которые будешь падать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 18:55
Цитата:
Конечно, еще как..
Вот когда будем опять салат готовить, возьму и выкладу..
Облизывайтесь все тут..
alex_60:
угрожаешь
угрожаешь
Конечно, еще как..
Вот когда будем опять салат готовить, возьму и выкладу..
Облизывайтесь все тут..
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