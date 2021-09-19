Отправлено: - 18:26

Уже не ваш земляк:

Так выходит, что "дело было не в бобине..."

serg kost:

А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?

serg kost:

В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.

serg kost:

А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.

serg kost:

То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.

serg kost:

Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.

drakon:

Может Евросоюз, строился по типу СССР...

Уже не ваш земляк:

снова привет передали! Снова я там такой нехороший. Да настолько, что если я это снова здесь выложу, то сразу в читатели перейду. Вот прям только что!

Цитата:НетУ тебя как раз проблема в твоей бобинеЧто ты головой называешь Цитата:МдаДядя Петя точно...Ты бы хоть загуглил для началаВсе в открытом доступе есть)Откуда ГРУ на территории Крыма появились в феврале 2014Цитата:В СССР это называлось политбюро и советЦитата:ФРГ,южная Корея и Япония по началу тоже кормились из США))Странно правда?Цитата:Ой ой ой люблю эту глупую патетику))СССР всем помогал прям просто так)От доброты душевной поставлял на Кубу инженеров и взамен не размещал там ракетыВ Африку оружие посылал вот прям просто так не взамен за лояльностьИ да Аркалык, Житикару,Лисаковск и Рудный вот просто так построили ради людей а не ради ресурсов?))Цитата:Вот опятьЭто российская империя была или СССР делил АДМ границы?Цитата:"По типу" это чтобы тебе понятнее было)Цитата:Девочку там какой день кто-то обижаетКак в России всегда виновата Америка так у него даже мысли не возникает что его просто о****т свои же))