Но что еще тревожнее: меняется, перекашивается, словно в кривом зеркале, эталон интеллектуала. Ведь кто такой образцовый интеллектуал 19-го века? Это мастер в своем деле и при этом человек с панорамным мышлением и обостренной совестью. Читать новость
Их интересы зависели от целей, которые поставило перед ними государство и общество "Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья." (Маяковский) А чего ждать от общества, целью которого стало потребление? Обществу потребителей интеллектуалы и мыслители до одного места!
Хм.. Но с другой стороны например. Сам писатель Бондаренко, как и доугие интеллектуалы, пользуется интернетом, наверно сотовым телефоном, читает с ноутбука.. Наверно это просто прогресс.. Вот у японцев например, оно давно, но перестали ли в их стране существовать интеллектуалы?
Хм Юрий Яковлевич наверно запамятовал что такое массовая культура и массовое образование данное народу при СССР? Если мы говорим о выдающихся интеллектуалах 19 века то почему именно этот рубеж берём за "золотой" пример? Почему именно в 19 веке они были выдающимися а до и после уже как-то не так?)) Ответ простой Образование было другое и имущественный ценз Если до революции крестьянам не до наук было а богатенькие дети в гимназиях (куда ещё фиг попадаешь) учили кроме базовых предметов ещё и латынь,логику,философию,риторику(для дискуссий) историю древней Греции и Рима то после революции тов.Луначарский решил что ненужны человеку будущего такие предметы.Учить надо быстро и массово (90% страны были неграмотные крестьяне если что) поэтому в ускоренный курс ликбеза и не попала всякая софистика с логикой.Потому и кажется так что в 19 веке все сплошь гении а дальше какие-то не такие пошли) Деньги решали и сейчас и тогда.В итоге СССР дал усредненное массовое поколение обученных людей которых Солженицын называл "образованщиной" а что может дать обществу образованщина? Правильно,усредненное,массовое и понятное таким же средним и массовым) Поэтому если в 19 веке интеллектуалы да даже не интеллектуалы а богатенькие (и у которых куча свободного времени) среднички типо Онегина зачитывались политэкономическими трудами Адама Смита (чтобы было о чем поговорить в приличном обществе) то в 70ые массовым чтением для советских людей (рабочих) был собиратель исторических анекдотов Пикуль и Юлиан Семёнов писавший о советском Джеймсе Бонде) И упрощение образования по всему миру идёт,потомучто нужно именно дать средние,базовые знания массам людей которых в мире все больше и больше И я не вижу в этом ничего трагичного
Учить надо быстро и массово (90% страны были неграмотные крестьяне если что) поэтому в ускоренный курс ликбеза и не попала всякая софистика с логикой.
Логику изучали при Сталине, отменил Хрущев. Почитай, как переводили в следующий класс при Сталине. Уже в мое время второгодников, я застал только в первом и втором классе. Дальше их тянули до выпуска или отчисления. Почитай задачи по математике из учебников 40-х и 50-х годов. Сейчас такие не в каждой математической школе могут решить. Я до сих пор двузначные числа перемножаю в уме без ошибок. Цитата:
упрощение образования по всему миру идёт,потомучто нужно именно дать средние,базовые знания массам людей которых в мире все больше и больше
Упрощение идёт потому, что необразованными легче управлять. Власти не нужны слишком умные.
serg kost: Упрощение идёт потому, что необразованными легче управлять. Власти не нужны слишком умные.
Ну очень спорное решение.. Сейчас что, не создаются новые технологии, нет высокоточного производства, не разрабатывается квантовая или еще какая то там физика? А может быть мы старики, просто стали динозаврами и чувствуем что нам самим уже ничего не надо?
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