Отправлено: - 14:46

abaika95:

Учить надо быстро и массово (90% страны были неграмотные крестьяне если что) поэтому в ускоренный курс ликбеза и не попала всякая софистика с логикой.



упрощение образования по всему миру идёт,потомучто нужно именно дать средние,базовые знания массам людей которых в мире все больше и больше

Цитата:Цитата:Логику изучали при Сталине, отменил Хрущев.Почитай, как переводили в следующий класс при Сталине. Уже в мое время второгодников, я застал только в первом и втором классе. Дальше их тянули до выпуска или отчисления.Почитай задачи по математике из учебников 40-х и 50-х годов. Сейчас такие не в каждой математической школе могут решить.Я до сих пор двузначные числа перемножаю в уме без ошибок.Цитата:Упрощение идёт потому, что необразованными легче управлять.Власти не нужны слишком умные.