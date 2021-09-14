Re: Хорошая новость и не очень

Отправлено: - 14:37

Разъясняю для тех, кто пишет, что прилавки были пустые и сгущёнка с мандаринами - дефицит. Мандарины и апельсины выбрасывались в продажу только перед Новым годом. Бананов тут вообще не было, их можно было привезти аж из Москвы, это верно. Ананасы, если повезёт, можно было купить в Челябинске (первый ананас в моём детстве был привезён именно оттуда). А вот, на счёт сгущёнки, не смешите. Простая сгущёнка всегда была. А вот варёную, заводскую, или с кофейным вкусом, опять же везли из Москвы, таких изысков тут не было.

А простая сгущёнка в банках была всегда и ею заполняли витрины, чтобы создать видимость изобилия. Более того, людям она уже приелась и когда в кулинарию возле кривого магазина привезли сгущёнку розливную, народ с эмалированными 3-литровыми бидончиками выстроился в очередь. Хотя тут же стояли жестяные банки с синими этикетками.

С простыми основными продуктами проблем не было. Но овощи и фрукты - в сезон. Зимой в магазинах было сплошное гнильё, ибо собирали много, а хранить не умели. Отсюда и советская привычка запасаться с осени картоплей и луком, квасить капусту в огромных кастрюляках. Сейчас в этом необходимости нет. Пошёл - купил, сколько надо, не заваливая дом лишним.

А кто помнит ванильные булочки по 8 копеек? Эх, никто нынче их не делает... И пирожные были вкуснейшие, но и сейчас они хороши необычайно.

Масло сливочное настоящее, вкуснейшее было! Практически за копейки. Сейчас, либо дорого и не всегда хорошо, либо поганый спред за приемлемую цену.

Кто ныл, что не было мяса отборного в магазинах, забыли, что был базар? Там можно было купить то, что получше, если не лень было идти. И фрукты были привезённые с юга, например, мне в детстве всегда покупали курагу у одного и того же дедули-таджика. Та курага не была обработана соединениями серы, как нынешняя.

Не помню, чтобы в детстве мне было голодно и не хватало вкусностей. Не надо сгущать краски. У нас нормально можно было питаться до прихода Горбачёва.

И сгущёнка былаааааааа!!!!!

Кстати, когда у нас в Кустанае было молоко и всяческие молочные продукты просто навалом, в Свердловске, как вспоминает один знакомый, ему приходилось идти в 6 утра занимать очередь за обычным молоком, поскольку ребёнок был маленький. Угадайте, кто был руководителем области? Справедливо ненавидимый всеми вменяемыми людьми Ельцин. А потом он стал рулить страной, но быстро съехал в кювет...

Так может, что-то зависело от того, кто руководит областью? Выходит, нам тогда повезло с Бородиным?

И сгущёнка



была!