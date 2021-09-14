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Хорошая новость и не очень
Хорошая новость и не очень
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42405
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с несколькими городами Казахстана, в том числе в Костанай из Москвы, прерванное из-за пандемий полтора года назад. Я помню тот последний рейс из Москвы в марте прошлого года, летел тем рейсом. Картина сюрреалистическое в аэропорту Костаная, как нас встречали.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2252
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 15.09.21 - 09:24
Цитата:
в таких комплексах идут миллипиздрического размера порции, наесться которыми невозможно.
Добринцофф:
Так и сейчас за 800тнг можно.
Так и сейчас за 800тнг можно.
в таких комплексах идут миллипиздрического размера порции, наесться которыми невозможно.
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 15.09.21 - 16:08
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот потому СССР и развалился
Когда из Костаная за копейки можно было улететь в Москву но при этом
сгущенка дефицит
А за бананами в очереди стоять надо было
Тоесть мнимой социалкой замыливали проблемы с продуктами и товарами широкого потребления
Жрать в магазине ничего не купить, но по стране лети в любую сторону)))
Социализма
elektron:
Да Сгущёнки, мандаринов или апельсинов, бананов только по блату взять в провинциях как Кустанай было можно
Да Сгущёнки, мандаринов или апельсинов, бананов только по блату взять в провинциях как Кустанай было можно
Цитата:
Добринцофф:
в Москве за бананами очереди были,я сам стоял.
в Москве за бананами очереди были,я сам стоял.
Цитата:
111:
Сметана стоила дорого..
Сметана стоила дорого..
Вот потому СССР и развалился
Когда из Костаная за копейки можно было улететь в Москву но при этом
сгущенка дефицит
А за бананами в очереди стоять надо было
Тоесть мнимой социалкой замыливали проблемы с продуктами и товарами широкого потребления
Жрать в магазине ничего не купить, но по стране лети в любую сторону)))
Социализма
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2517
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 15.09.21 - 19:20
Цитата:
Я же нищий был, приходилось, выживать то надо было как то..
alex_60:
твоим воспоминаниям ты консервы тырил в магазинах.
твоим воспоминаниям ты консервы тырил в магазинах.
Я же нищий был, приходилось, выживать то надо было как то..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13276
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 15.09.21 - 19:55
Цитата:
Я начал жизнь в трущобах городских
И добрых слов я не слыхал......
(с)
[Исправлено: alex_60, 15.09.2021 - 19:56]
111:
приходилось, выживать то надо было как то..
приходилось, выживать то надо было как то..
Я начал жизнь в трущобах городских
И добрых слов я не слыхал......
(с)
[Исправлено: alex_60, 15.09.2021 - 19:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11648
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 13:38
За месяц дважды летал в Крым.
На масочный режим всем абсолютно наплевать с самой высокой колокольни.
Первый раз в Шереметьево с парковки вообще без маски проник,
Тупо забыл про нее никто не напомнил, внутри почти никто не носил.
Вспомнил и достал, только когда иностранцу метропоезд под терминалами показывал.
Иностранец единственный в маске был, кроме персонала.
Только по должность кто-то напялить может.
Если заставить дурлеев богу молиться - они лбы порасшибают.
Если в МСК и Питере могут попросить надеть у кассы и то редко,
В Крыму вообще никто не носит. Никто не спрашивает.
Заставь дураков карантин соблюдать - вот такая шиза получится, как с того последнего рейса.
В сентябре из Внуково, через Аэроэкспресс на всякий случай в маске высаживался с аэроэкспресса, он там прямо в цоколь аэропорта заезжает.
Натягивал на регистрации и при проходе в самолет.
После этого маску вообще можно было выкинуть.
В Симферополе, в этом сентябре человек с маской в общественном транспорте выглядел бы белой вороной, причем единственной.
В школе на обеды сдавали один рубль.
В неделю. И с понедельника по субботу шесть дней в неделю питались.
На этот рубль. Повара бывали разные. Нашей школе повезло. Хотя при Бородине наверное не посмели бы плохо готовить школьникам.
Только этого не сможет понять агент Талибана бабайка Впрочем и в наше время никто бы не смог понять кто такой талиб Бабайка. Ни талибов ни бабаек. Счастливое детство в счастливой лучшей стране!
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 11:00]
На масочный режим всем абсолютно наплевать с самой высокой колокольни.
Первый раз в Шереметьево с парковки вообще без маски проник,
Тупо забыл про нее никто не напомнил, внутри почти никто не носил.
Вспомнил и достал, только когда иностранцу метропоезд под терминалами показывал.
Иностранец единственный в маске был, кроме персонала.
Только по должность кто-то напялить может.
Если заставить дурлеев богу молиться - они лбы порасшибают.
Если в МСК и Питере могут попросить надеть у кассы и то редко,
В Крыму вообще никто не носит. Никто не спрашивает.
Заставь дураков карантин соблюдать - вот такая шиза получится, как с того последнего рейса.
В сентябре из Внуково, через Аэроэкспресс на всякий случай в маске высаживался с аэроэкспресса, он там прямо в цоколь аэропорта заезжает.
Натягивал на регистрации и при проходе в самолет.
После этого маску вообще можно было выкинуть.
В Симферополе, в этом сентябре человек с маской в общественном транспорте выглядел бы белой вороной, причем единственной.
В школе на обеды сдавали один рубль.
В неделю. И с понедельника по субботу шесть дней в неделю питались.
На этот рубль. Повара бывали разные. Нашей школе повезло. Хотя при Бородине наверное не посмели бы плохо готовить школьникам.
Только этого не сможет понять агент Талибана бабайка Впрочем и в наше время никто бы не смог понять кто такой талиб Бабайка. Ни талибов ни бабаек. Счастливое детство в счастливой лучшей стране!
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 11:00]
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 13:42
Цитата:
С кем же тогда советские войска в Афганистане воевали? С фашистами что-ли?)
Опять врать начал в открытую?)
Цитата:
Ну классика) Докторскую колбасу делали прямо из докторов а пломбир прямо из коров)
Все было хорошо
Пока серый волк не вырос и не начал врать)
Серый волк:
Впрочем и в наше время никто бы не смог понять кто такой талиб Бабайка. Ни талибов ни бабаек
Впрочем и в наше время никто бы не смог понять кто такой талиб Бабайка. Ни талибов ни бабаек
С кем же тогда советские войска в Афганистане воевали? С фашистами что-ли?)
Опять врать начал в открытую?)
Цитата:
Серый волк:
В школе на обеды сдавали один рубль. В неделю. И с понедельника по субботу шесть дней в неделю питались.
В школе на обеды сдавали один рубль. В неделю. И с понедельника по субботу шесть дней в неделю питались.
Ну классика) Докторскую колбасу делали прямо из докторов а пломбир прямо из коров)
Все было хорошо
Пока серый волк не вырос и не начал врать)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11648
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 13:48
Агент Табиов нарисовался.
Что-то втирать пытается, засланец!
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 10:57]
Что-то втирать пытается, засланец!
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 10:57]
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 527
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 14:37
Разъясняю для тех, кто пишет, что прилавки были пустые и сгущёнка с мандаринами - дефицит. Мандарины и апельсины выбрасывались в продажу только перед Новым годом. Бананов тут вообще не было, их можно было привезти аж из Москвы, это верно. Ананасы, если повезёт, можно было купить в Челябинске (первый ананас в моём детстве был привезён именно оттуда). А вот, на счёт сгущёнки, не смешите. Простая сгущёнка всегда была. А вот варёную, заводскую, или с кофейным вкусом, опять же везли из Москвы, таких изысков тут не было.
А простая сгущёнка в банках была всегда и ею заполняли витрины, чтобы создать видимость изобилия. Более того, людям она уже приелась и когда в кулинарию возле кривого магазина привезли сгущёнку розливную, народ с эмалированными 3-литровыми бидончиками выстроился в очередь. Хотя тут же стояли жестяные банки с синими этикетками.
С простыми основными продуктами проблем не было. Но овощи и фрукты - в сезон. Зимой в магазинах было сплошное гнильё, ибо собирали много, а хранить не умели. Отсюда и советская привычка запасаться с осени картоплей и луком, квасить капусту в огромных кастрюляках. Сейчас в этом необходимости нет. Пошёл - купил, сколько надо, не заваливая дом лишним.
А кто помнит ванильные булочки по 8 копеек? Эх, никто нынче их не делает... И пирожные были вкуснейшие, но и сейчас они хороши необычайно.
Масло сливочное настоящее, вкуснейшее было! Практически за копейки. Сейчас, либо дорого и не всегда хорошо, либо поганый спред за приемлемую цену.
Кто ныл, что не было мяса отборного в магазинах, забыли, что был базар? Там можно было купить то, что получше, если не лень было идти. И фрукты были привезённые с юга, например, мне в детстве всегда покупали курагу у одного и того же дедули-таджика. Та курага не была обработана соединениями серы, как нынешняя.
Не помню, чтобы в детстве мне было голодно и не хватало вкусностей. Не надо сгущать краски. У нас нормально можно было питаться до прихода Горбачёва.
И сгущёнка былаааааааа!!!!!
Кстати, когда у нас в Кустанае было молоко и всяческие молочные продукты просто навалом, в Свердловске, как вспоминает один знакомый, ему приходилось идти в 6 утра занимать очередь за обычным молоком, поскольку ребёнок был маленький. Угадайте, кто был руководителем области? Справедливо ненавидимый всеми вменяемыми людьми Ельцин. А потом он стал рулить страной, но быстро съехал в кювет...
Так может, что-то зависело от того, кто руководит областью? Выходит, нам тогда повезло с Бородиным?
И сгущёнка
была!
А простая сгущёнка в банках была всегда и ею заполняли витрины, чтобы создать видимость изобилия. Более того, людям она уже приелась и когда в кулинарию возле кривого магазина привезли сгущёнку розливную, народ с эмалированными 3-литровыми бидончиками выстроился в очередь. Хотя тут же стояли жестяные банки с синими этикетками.
С простыми основными продуктами проблем не было. Но овощи и фрукты - в сезон. Зимой в магазинах было сплошное гнильё, ибо собирали много, а хранить не умели. Отсюда и советская привычка запасаться с осени картоплей и луком, квасить капусту в огромных кастрюляках. Сейчас в этом необходимости нет. Пошёл - купил, сколько надо, не заваливая дом лишним.
А кто помнит ванильные булочки по 8 копеек? Эх, никто нынче их не делает... И пирожные были вкуснейшие, но и сейчас они хороши необычайно.
Масло сливочное настоящее, вкуснейшее было! Практически за копейки. Сейчас, либо дорого и не всегда хорошо, либо поганый спред за приемлемую цену.
Кто ныл, что не было мяса отборного в магазинах, забыли, что был базар? Там можно было купить то, что получше, если не лень было идти. И фрукты были привезённые с юга, например, мне в детстве всегда покупали курагу у одного и того же дедули-таджика. Та курага не была обработана соединениями серы, как нынешняя.
Не помню, чтобы в детстве мне было голодно и не хватало вкусностей. Не надо сгущать краски. У нас нормально можно было питаться до прихода Горбачёва.
И сгущёнка былаааааааа!!!!!
Кстати, когда у нас в Кустанае было молоко и всяческие молочные продукты просто навалом, в Свердловске, как вспоминает один знакомый, ему приходилось идти в 6 утра занимать очередь за обычным молоком, поскольку ребёнок был маленький. Угадайте, кто был руководителем области? Справедливо ненавидимый всеми вменяемыми людьми Ельцин. А потом он стал рулить страной, но быстро съехал в кювет...
Так может, что-то зависело от того, кто руководит областью? Выходит, нам тогда повезло с Бородиным?
И сгущёнка
была!
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 15:04
Цитата:
Варённой или точнее жаренной было очень много когда в Кустанае склад НЗ сгорел,тогда её в организациях раздавали просто так или за копейки.
Елена Пикельная:
А вот варёную, заводскую, или с кофейным вкусом, опять же везли из Москвы, таких изысков тут не было.
А вот варёную, заводскую, или с кофейным вкусом, опять же везли из Москвы, таких изысков тут не было.
Варённой или точнее жаренной было очень много когда в Кустанае склад НЗ сгорел,тогда её в организациях раздавали просто так или за копейки.
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 15:26
Цитата:
Ну как было,я приезжал в город на 32 автобусе,выходил на остановке горотдел и шёл в Колос,там немного подождав и покупал,в зтб молоко было на разлив и за ним всегда была очередь.Цитата:
Масла просто в продаже не было,мы с Белоруссии привозили,вот там точно с молочкой проблем не было.
Елена Пикельная:
Кстати, когда у нас в Кустанае было молоко и всяческие молочные продукты просто навалом
Кстати, когда у нас в Кустанае было молоко и всяческие молочные продукты просто навалом
Ну как было,я приезжал в город на 32 автобусе,выходил на остановке горотдел и шёл в Колос,там немного подождав и покупал,в зтб молоко было на разлив и за ним всегда была очередь.Цитата:
Елена Пикельная:
Масло сливочное настоящее, вкуснейшее было
Масло сливочное настоящее, вкуснейшее было
Масла просто в продаже не было,мы с Белоруссии привозили,вот там точно с молочкой проблем не было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11648
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 15:33
Цитата:
А так в брежневские времена вообще иногда сгущенка стояла штабелями.
Советские продавщицы гастрономов жить не могли, что из консерв не начать пирамиды выкладывать.
Из чего было из того и выкладывали.
Чаще из рыбных консервов
В Центральном при Бородине всегда была колбаса варёная трёх сортов. 2,20, 2,40 и 2,70 (кажется так)
Ливерную вообще за колбасу никто не считал, она валаялась в холодильниках массами.
Очень редко кончалась.
С зарплаты отец почти всегда посещал КООПератор на Гоголя. Там копчёная была всегда и не одна.
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 12:34]
Добринцофф:Это было уже 1986-87 ??? Когда уже хахол Демиденко давно разрушил и разграбил всё снабжение, да и в стране в целом стало не айс.
точнее жаренной было очень много когда в Кустанае склад НЗ сгорел,тогда её в организациях раздавали просто так или за копейки.
точнее жаренной было очень много когда в Кустанае склад НЗ сгорел,тогда её в организациях раздавали просто так или за копейки.
А так в брежневские времена вообще иногда сгущенка стояла штабелями.
Советские продавщицы гастрономов жить не могли, что из консерв не начать пирамиды выкладывать.
Из чего было из того и выкладывали.
Чаще из рыбных консервов
В Центральном при Бородине всегда была колбаса варёная трёх сортов. 2,20, 2,40 и 2,70 (кажется так)
Ливерную вообще за колбасу никто не считал, она валаялась в холодильниках массами.
Очень редко кончалась.
С зарплаты отец почти всегда посещал КООПератор на Гоголя. Там копчёная была всегда и не одна.
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 12:34]
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 527
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 19.09.21 - 15:38
Ничего не знаю про Затоболовку, в магазины ходили мы кустанайские. В кривом и Рассвете точно молоко, сметана и масло были всегда. Масло чаще развесное, а всем хотелось в пачках. Это помню. Лежит и такое и такое, так в пачках расхватывают. Масло было одинаково вкусное, с чем было такое предпочтение связано, мне неведомо, наверное эстетов больше было. Ну, и кисломолочка была в ужасно тяжёлых стеклянных бутылках с крышечками разных цветов: кефир - зелёная, катык - фиолетовая, ряженка - жёлтая и что-то там ещё. Точнее не вспомню, поскольку кисломолочку с детства ненавижу, по мне так гадость это всё. А вот с мороженым была засада, это надо было куда-то идти, искать. Я сейчас трескаю его килограммами, отъедаюсь за несчастное детство
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