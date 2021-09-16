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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42405
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:01
Цитата:
Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов. И упоминавшийся в статье кустанайский миллиард - это как раз в пудах. Почему именно в них так считали зерно, мне, тогдашнему школьнику, было непонятно. А миллионы тонн появились уже в 80-х
alex_60:
а рядом с этими орденами в период уборки урожая На восточном въезде в город, со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень.
а рядом с этими орденами в период уборки урожая На восточном въезде в город, со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень.
Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов. И упоминавшийся в статье кустанайский миллиард - это как раз в пудах. Почему именно в них так считали зерно, мне, тогдашнему школьнику, было непонятно. А миллионы тонн появились уже в 80-х
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:08
Цитата:
Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа. Постоит еще, люди умели строить
alex_60:
значит этому дому с Радугой больше шестидесяти лет. умели строить на века в советское время
значит этому дому с Радугой больше шестидесяти лет. умели строить на века в советское время
Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа. Постоит еще, люди умели строить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 120
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:10
Цитата:
А вот этот монумент отливал в бетоне отец моего друга и одноклассника, д.Коля Решетняк.
yudjin:
А вот этот монумент отливал в бетоне отец моего друга и одноклассника, д.Коля Решетняк.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13276
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:20
Цитата:
да,согласен,именно так и было.
dvb:
Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов.
Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов.
да,согласен,именно так и было.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 139
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 17:19
Цитата:
Цитата:
Идет внутришкольная олимпиада среди старшеклассников в 23-ей школе. Вопрос: Назовите улицу по фото? Ответ: 1. Большая, 2.Не знаю. 3. Аль-Фараби.
У нас вообще никто не скажет, кто Ленин, и прочее про СССР.
Цитата:
Цитата:
Вот и ты не знаешь истории нашего города.
Гашек участвовал в освобождении области. За красных тут воевал.
[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 17:20]
abaika95:
Цитата:
Очень показателен опрос жителей Москвы В особенности молодежи Кто такой Ленин? и когда началась война? Мало кто ответить смог Это к вопросу знания истории
Идет внутришкольная олимпиада среди старшеклассников в 23-ей школе. Вопрос: Назовите улицу по фото? Ответ: 1. Большая, 2.Не знаю. 3. Аль-Фараби.
У нас вообще никто не скажет, кто Ленин, и прочее про СССР.
Цитата:
abaika95:
Цитата:
Гашек в Костанае не был
Вот и ты не знаешь истории нашего города.
Гашек участвовал в освобождении области. За красных тут воевал.
[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 17:20]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 139
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 17:28
Цитата:
Цитата:
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки.
Стены его из материала разрушенного Собора возле Центрального сквера, который стоял напротив нынешнего главного здания Университета (частично тоже построенного из кирпичей разрушенного Собора).
dvb:
Цитата:
Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа.
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки.
Стены его из материала разрушенного Собора возле Центрального сквера, который стоял напротив нынешнего главного здания Университета (частично тоже построенного из кирпичей разрушенного Собора).
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 17:32
Цитата:
Я имел в виду первый многоквартирный 4-х этажный дом. Колос им и был.
А трехэтажные в городе были и раньше, это так
serg kost:
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки. Стены его из материала разрушенного Собора возле Центрального сквера, который стоял напротив нынешнего главного здания Университета (частично тоже построенного из кирпичей разрушенного Собора).
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки. Стены его из материала разрушенного Собора возле Центрального сквера, который стоял напротив нынешнего главного здания Университета (частично тоже построенного из кирпичей разрушенного Собора).
Я имел в виду первый многоквартирный 4-х этажный дом. Колос им и был.
А трехэтажные в городе были и раньше, это так
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 19:12
Цитата:
Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа.---- Я в этом доме жил .Он был сдан в 1963 году. В одном подъезде жил с родителями Дважды героя Советского Союза Л. И. Беды.И лично его видел. Даже его папаху и китель мерил. А звездочки на кителе - дубликаты ,оригиналы только по торжественным случаям.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 19:21
И , кстати , дом в 5 этажей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7758
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 20:07
Цитата:
Вот он
Цитата:
serg kost:
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки.
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки.
Вот он
Цитата:
Гога:
И , кстати , дом в 5 этажей.
И , кстати , дом в 5 этажей.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 20:16
Цитата:
--_-Фото дома , где Колос ,тоже есть у меня. Три левых окна на втором этаже - мы там жили , над нами - Беда.
yudjin:
--_-Фото дома , где Колос ,тоже есть у меня. Три левых окна на втором этаже - мы там жили , над нами - Беда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11648
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 13:07
Первый большой многоподъездный дом Гоголя 67 и мне это говорили отец и бабушки.
Он выглядел древним, совсем одиноким такого стиля в городе.
Даже овощной на Гоголя (жители догадаются где) не отдавал такой старомодностью.
Прекрасно помню все старые дома.
Росли в то время, когда город строился.
И казалось так будет всегда, мечтали, когда наш город вырастет в огромный миллионник.
Каждый год границы многоэтажного центра расширялись, частный сектор сносился и на его месте появлялись новые многоэтажки.
Стройки кстати были часто посещаемы. Практически все!
А кто с того времени не катался на единственном лифте на Ленина?
Двери закрывались руками. Снаружи лифта железные, внутри две створки деревяшки.
Центр был маленький. Та же самая Гоголя, начиналась с Дома обуви и пятиэтажки напротив. И уже на перекрестке с Баймагамбетова один угол уже был частным сектором. Далее правда виднелся ещё Бородинский.
На Павлова ещё не было Океана, и на ней всего было домов многоэтажных меньше пальцев на руке между Калинина и Баймагамбетова, а главпочтамт находился на углу Повстанческой и Павлова, что сыграло злую шутку при постройке нового.
Расстояния в стране принято было замерять от главной почты города, и на некоторых трассах, например на рудненской изменился километраж.
Примерно в 1967-68 году вместо разнобойного разных фасовнов и цветов кирпича, который принято было оштукатуривать на фасадах пошел силикатный, полуторный, крепкий качественный ровный. И пятиэтажки стали массово строить из него уже не оштукатуривая. Буквально через пять лет в середине семидесятых подоспело и панельное домостроение. К счастью миновавшее первое поколение ужасных серий. За исключением самых старых домов в КЖБИ, но и они были не пресловутые семёрки а новее. Возможно первые панельные уже достаточно удачных массовых серий это жилые многоподъездники Рахат и Кооператор. Потом вокруг них настроили пару кварталов таких. И за ними стаями полетели микрорайоны. С нумерацией на Баймагамбетова нужно быть осторожнее. Раньше улица считалась от лога, фактически от Журавлевой, отуда и номера шли. Двухэтажный дом синоптиков на 8 квартир на углу Баймагамбетова и Дощанова носил номер 8. Сам Гидрометцентр сидел в очень похожем двухэтажном доме на Дощанова буквально в нескольких метрах.
Возможно и сейчас волшебники погоды там находятся. Затем улицу Баймагамбетова объединили с той частью что за логом в Наримановке и номера домов изменили.
Тогда мы вступили в детство с одной девятиэтажкой, а уже к 8 классу их сосчитать было трудно.
Он выглядел древним, совсем одиноким такого стиля в городе.
Даже овощной на Гоголя (жители догадаются где) не отдавал такой старомодностью.
Прекрасно помню все старые дома.
Росли в то время, когда город строился.
И казалось так будет всегда, мечтали, когда наш город вырастет в огромный миллионник.
Каждый год границы многоэтажного центра расширялись, частный сектор сносился и на его месте появлялись новые многоэтажки.
Стройки кстати были часто посещаемы. Практически все!
А кто с того времени не катался на единственном лифте на Ленина?
Двери закрывались руками. Снаружи лифта железные, внутри две створки деревяшки.
Центр был маленький. Та же самая Гоголя, начиналась с Дома обуви и пятиэтажки напротив. И уже на перекрестке с Баймагамбетова один угол уже был частным сектором. Далее правда виднелся ещё Бородинский.
На Павлова ещё не было Океана, и на ней всего было домов многоэтажных меньше пальцев на руке между Калинина и Баймагамбетова, а главпочтамт находился на углу Повстанческой и Павлова, что сыграло злую шутку при постройке нового.
Расстояния в стране принято было замерять от главной почты города, и на некоторых трассах, например на рудненской изменился километраж.
Примерно в 1967-68 году вместо разнобойного разных фасовнов и цветов кирпича, который принято было оштукатуривать на фасадах пошел силикатный, полуторный, крепкий качественный ровный. И пятиэтажки стали массово строить из него уже не оштукатуривая. Буквально через пять лет в середине семидесятых подоспело и панельное домостроение. К счастью миновавшее первое поколение ужасных серий. За исключением самых старых домов в КЖБИ, но и они были не пресловутые семёрки а новее. Возможно первые панельные уже достаточно удачных массовых серий это жилые многоподъездники Рахат и Кооператор. Потом вокруг них настроили пару кварталов таких. И за ними стаями полетели микрорайоны. С нумерацией на Баймагамбетова нужно быть осторожнее. Раньше улица считалась от лога, фактически от Журавлевой, отуда и номера шли. Двухэтажный дом синоптиков на 8 квартир на углу Баймагамбетова и Дощанова носил номер 8. Сам Гидрометцентр сидел в очень похожем двухэтажном доме на Дощанова буквально в нескольких метрах.
Возможно и сейчас волшебники погоды там находятся. Затем улицу Баймагамбетова объединили с той частью что за логом в Наримановке и номера домов изменили.
Тогда мы вступили в детство с одной девятиэтажкой, а уже к 8 классу их сосчитать было трудно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11648
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 19.09.21 - 14:32
Автобусы семидесятых.
Первый по Ленина, Вокзал - Красный Кузнец
(в жаркую погоду продлевался на пляж, а в особо жаркую набивался так, что двери трещали, и казалось что переполненный автобус не заедет на набержную в гору).
Не многие помнят, когда Ленина ещё была полностью проезжая без пешеходной зоны. Остановка у сквера была там, где бабки продавали цветы.
Двойка - Кирпичная. Мало кто помнит сей маршрут.
Тройка тех времён вообще интересный.
От ЖД к автовокзалу, приезжие не знают где он был.
Потом на Гагарина, с Гагарина на Океан и в Наримановку.
Четвёрка Рынок - Г
Пятёрка тоже гэшная тема, но с кск и если на четвёрках всегда ездили лиазы, то пятерки исключительно Икарусы.
Шестёра КСК. Почти девятка, только редко и немного другими улицами.
Семёра - Кирпичная
Восьмёрка - пожизненно второй кустанай
Девятка - КСК
Десятка, Базар - КЖБИ через Берёзку по Калинина.
Когда-то один из главных маршрутов наравне с двадцатьтрёханом вывозивший кжибинцев в центр.
С реконструкцией Свердлова постепенно зачах.
11 переваловка
ещё из значимых детства 20 аэропорт
и 23 куда без него Вокзал - Кжби через Драмсарай.
Вот как раз статья из областной газеты ноябрь 1970 года.
Как раз получены эти первые Икарусы - двухвагонки.
На двадцатьтрёхане и ходили Икарусы двухвагонки.
В дебрях КЖБИ после 55 мага на задней площадке было классно подлетать на колдобинах На новых гармошках такого не получалось.
Химзавод малоинтересно.
18 явно интересен. Базар - Мехколонна №58 Всегда Икарус. Самый длинный маршрут из городских за 5 копеек, (до появления тринадцатого).
19 по иронии 19августа (кондитерка)
31-32 Затоболовка, Заречный.
Ну и конечно дачные душегубки куда без них.
Приезжие "вахабиты" никогда не догадаются как ездил 33А и чем он отличался от 33
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 12:06]
Первый по Ленина, Вокзал - Красный Кузнец
(в жаркую погоду продлевался на пляж, а в особо жаркую набивался так, что двери трещали, и казалось что переполненный автобус не заедет на набержную в гору).
Не многие помнят, когда Ленина ещё была полностью проезжая без пешеходной зоны. Остановка у сквера была там, где бабки продавали цветы.
Двойка - Кирпичная. Мало кто помнит сей маршрут.
Тройка тех времён вообще интересный.
От ЖД к автовокзалу, приезжие не знают где он был.
Потом на Гагарина, с Гагарина на Океан и в Наримановку.
Четвёрка Рынок - Г
Пятёрка тоже гэшная тема, но с кск и если на четвёрках всегда ездили лиазы, то пятерки исключительно Икарусы.
Шестёра КСК. Почти девятка, только редко и немного другими улицами.
Семёра - Кирпичная
Восьмёрка - пожизненно второй кустанай
Девятка - КСК
Десятка, Базар - КЖБИ через Берёзку по Калинина.
Когда-то один из главных маршрутов наравне с двадцатьтрёханом вывозивший кжибинцев в центр.
С реконструкцией Свердлова постепенно зачах.
11 переваловка
ещё из значимых детства 20 аэропорт
и 23 куда без него Вокзал - Кжби через Драмсарай.
Вот как раз статья из областной газеты ноябрь 1970 года.
Как раз получены эти первые Икарусы - двухвагонки.
На двадцатьтрёхане и ходили Икарусы двухвагонки.
В дебрях КЖБИ после 55 мага на задней площадке было классно подлетать на колдобинах На новых гармошках такого не получалось.
Химзавод малоинтересно.
18 явно интересен. Базар - Мехколонна №58 Всегда Икарус. Самый длинный маршрут из городских за 5 копеек, (до появления тринадцатого).
19 по иронии 19августа (кондитерка)
31-32 Затоболовка, Заречный.
Ну и конечно дачные душегубки куда без них.
Приезжие "вахабиты" никогда не догадаются как ездил 33А и чем он отличался от 33
[Исправлено: Серый волк, 19.09.2021 - 12:06]
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