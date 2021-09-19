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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 564 из 564«1...562563564
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 11:58
#8446
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Видно что город живет, крыша строится, деревья желтеют..
Все как в жизни.
Ничего не стоит на месте, все меняется.
Но не меняется его красота..
Ну поуехавшим, она ни к чему.
Обида гложет наверно, не знаю.
Так всегда бывает..
Нужно хвалить новое чужое свое..
Это понятно, нужно успеть вжиться в ту жизнь..
А тут на форуме то салат с СССР, то картинки города тебя нагоняют..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:02
#8447
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Цитата:
Victor Yang:
Может модераторы

То ненавязчиво жалуются..
Прямо бы сказали, чего хотели..
От темы без темы под названием Флуд..
Прям какое то ностальгическое неприятие..
А прямо не может никто..
Нет конкретики, зачем и почему..
Если конкретика - "а на меня никто теперь внимания не обращает", ну это как то несерьезно..
Нужно говорить конкретней, по человечески, не ныть так сказать..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2587
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:04
#8448
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Цитата:
111:
Отсюда и некая зависть наверно..


Завидовать чему?
Обилию салата "селёдка под шубой", да ещё и с показом не очень эстетичного процесса его создания?
Марик, берегите свой здравый смысл, он Вам понадобится для развития интеллекта Вашего чудесного малыша!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:18
#8449
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Цитата:
таноми52:
Завидовать чему?

Завидовать тому, на что сами никогда не пойдете.
Уже сказал, завидовать красоте города, завидовать что не умеешь делать тот же советский салат, завидовать что уже не можешь насладится красотой города сам..
Я бы не склонял чашу на то, как делается кухня.
Да, это некрасиво, что там снутри.
А вы привыкли в тырнете видеть только готовое, не понимач порой, как все это некрасиво выглядит, когда готовишь..
Вы поражаетесь этим..
Ога, при готовке салата должен быть красивый стол, чистые ножи, тарелки и тд и тп..
Так же и с домами и зданиями..
Все одинаково и везде в процессе готовки бывает не очень красиво..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:24
#8450
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Что интересно, осталась на форуме кучка так сказать активистов, сами не общаются, не поддерживают темы, сами друг другу надоели до невозможности, самим уже все ясно, что скажет другой, но никого в форум нового не пущать!
А никого и нет..
За два года с чем то, сюда если кто то и пришел, то не смеет выражать свою точку зрения, и уходит восвояси..
Потому что новичок это звучит обидно для них, динозавров форума, которые скоро вымрут по естественным причинам..
Ну и потому есть какая то некая зависть, более молодым и более успешным..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 12:29
#8451
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Вот тему закинули, от Бондаренко.
Про интеллектуалов.
Про школу, про так сказать оцифрованное общество..
Казалось бы, ЕСТЬ огромное поле для размышлений, дискуссий, жарких споров..
И..
Да нет ничего.
Каждый для профилактики поддержки разговора что то там ляпнет и дальше..
Во Флуд, смотреть на меня или мои картинки и ныть, о том что теперь внимание, в теме Бондаренко, ему мешают картинки про город и особенно салат с СССР, на которые он пялится во Флуде..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:02
#8452
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Цитата:
таноми52:
о "весёлые картинки" 112-го (дежавю"!) :lol:, то поток ненависти русофоба.

Лучше я буду смотреть картинки - Марика,
чем читать поток, ненависти, Русофоба - абайки... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:33
#8453
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Вчера по городу ехал, интересный номер у россиянина..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2517
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:36
#8454
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Цитата:
drakon:
Лучше я буду смотреть картинки

Привет дракоша..
Хоть кто то понимает что картинки безобидные..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22743
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.09.21 - 13:45
#8455
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Цитата:
111:
Вчера по городу ехал, интересный номер у россиянина..

И подходит - точно, к тебе... :lol: :oops:
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