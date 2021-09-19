Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 12:24

Что интересно, осталась на форуме кучка так сказать активистов, сами не общаются, не поддерживают темы, сами друг другу надоели до невозможности, самим уже все ясно, что скажет другой, но никого в форум нового не пущать!

А никого и нет..

За два года с чем то, сюда если кто то и пришел, то не смеет выражать свою точку зрения, и уходит восвояси..

Потому что новичок это звучит обидно для них, динозавров форума, которые скоро вымрут по естественным причинам..

Ну и потому есть какая то некая зависть, более молодым и более успешным..