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Но что еще тревожнее: меняется, перекашивается, словно в кривом зеркале, эталон интеллектуала. Ведь кто такой образцовый интеллектуал 19-го века? Это мастер в своем деле и при этом человек с панорамным мышлением и обостренной совестью.