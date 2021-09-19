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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42404
Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 10:48
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Но что еще тревожнее: меняется, перекашивается, словно в кривом зеркале, эталон интеллектуала. Ведь кто такой образцовый интеллектуал 19-го века? Это мастер в своем деле и при этом человек с панорамным мышлением и обостренной совестью.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2534
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Интеллектуалы вчера и сегодня
Отправлено: 19.09.21 - 10:48
#1
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