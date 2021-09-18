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"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42404
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 20:18
Экологическая акция «Birge-taza Qazaqstan» прошла сегодня, 18 сентября. По словам организаторов, по всей области в ней приняли участие около 2 000 человек, 500 из них - жители областного центра, собиравшие мусор вдоль реки Тобол.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13276
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 20:18
а куда смотрели полицейские?
столько окурков.
это же их главная обязанность и работа,
следить за окурками.
ну и семечки тоже...
столько окурков.
это же их главная обязанность и работа,
следить за окурками.
ну и семечки тоже...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 819
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 21:14
Цитата:
Известно куда, чтобы больше трех не собирались у акимата, либо по одному с листом бумаги в руках...
alex_60:
а куда смотрели полицейские?
а куда смотрели полицейские?
Известно куда, чтобы больше трех не собирались у акимата, либо по одному с листом бумаги в руках...
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 21:42
Цитата:
Полицейские не смогут физически смотреть за каждым человеком, который вышел за пределы своего жилища и то харкает, то жевачку выплюнет, то высморкается или покурит..
А еще и дети с конфетками..
Как ты это представляешь?
За каждым человеком или мамой с ребенком приставить мента?
alex_60:
куда смотрели полицейские?
куда смотрели полицейские?
Полицейские не смогут физически смотреть за каждым человеком, который вышел за пределы своего жилища и то харкает, то жевачку выплюнет, то высморкается или покурит..
А еще и дети с конфетками..
Как ты это представляешь?
За каждым человеком или мамой с ребенком приставить мента?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 643
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 22:00
Самые активные члены обчества. Чиновники, студенты. Флажками махать. Однодневный заработок перечислять. Ещё учителей почему-то не привлекли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 427
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 22:35
Цитата:
А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!
Монгол Шуудан:
Самые активные члены обчества. Чиновники, студенты. Флажками махать. Однодневный заработок перечислять. Ещё учителей почему-то не привлекли.
Самые активные члены обчества. Чиновники, студенты. Флажками махать. Однодневный заработок перечислять. Ещё учителей почему-то не привлекли.
А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 22:40
"что большинство участников акции, так как они госслужащие"
А может просто им работать по своей специальности нужно как профессионалам?
Учителям, воспитателям, преподавателям в универах, издающим нормальные законы и просто родителям?
Или они могут профессионально заниматься только лишь личным пафосом, о том какие они хорошие сугубо лично и как убрали какую то небольшую часть, капельку так сказать в море?
А может они просто непрофессионалы в своей профессии и откупаются этим от других, под названием Волонтерство и дальше?
А после нас хоть потоп?..
А может просто им работать по своей специальности нужно как профессионалам?
Учителям, воспитателям, преподавателям в универах, издающим нормальные законы и просто родителям?
Или они могут профессионально заниматься только лишь личным пафосом, о том какие они хорошие сугубо лично и как убрали какую то небольшую часть, капельку так сказать в море?
А может они просто непрофессионалы в своей профессии и откупаются этим от других, под названием Волонтерство и дальше?
А после нас хоть потоп?..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 643
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 22:49
Цитата:
Какой чудный ник! Поклонник Булгакова и боярышника? Редкостное сочетание.
Цитата:
Честно!? Влом проехать 900 км чтобы за кем-то подбирать бычки.
ПолиграфЪ Боярышников:
Какой чудный ник! Поклонник Булгакова и боярышника? Редкостное сочетание.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!
А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!
Честно!? Влом проехать 900 км чтобы за кем-то подбирать бычки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7775
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 23:22
Цитата:
А что таки никто денег не зарабатывает за уборку территории? И убирать таки некому. Всё общественники должны кому то чего то.
ПолиграфЪ Боярышников:
А самому
А самому
А что таки никто денег не зарабатывает за уборку территории? И убирать таки некому. Всё общественники должны кому то чего то.
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 23:26
Цитата:
Они ради себя любимых..
А должны они отчитаться на верх, чтоб от них отстали..
Хотя они обязаны делать свою работу проыессионально, но никчемных отправляют именно собирать мусор время от времени..
С них же там никакого толка..
elektron:
Всё общественники должны кому то чего
Всё общественники должны кому то чего
Они ради себя любимых..
А должны они отчитаться на верх, чтоб от них отстали..
Хотя они обязаны делать свою работу проыессионально, но никчемных отправляют именно собирать мусор время от времени..
С них же там никакого толка..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 138
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 19.09.21 - 08:42
Почему-то лет 30-40 назад город был намного чище. И на Тоболе были чистые пляжи не только основные, но и микроскопические песчаные пятачки.
Большинство жителей любили свой город, и гордились, что Кустанай хорошеет и зеленеет.
Но лет 15 назад пришел я после долгого перерыва на такой мелкий пляжик возле дачи, а там под мусором песка не видно...
Иногда у меня складывается впечатление, что город оккупирован "мусорными" захватчиками
Большинство жителей любили свой город, и гордились, что Кустанай хорошеет и зеленеет.
Но лет 15 назад пришел я после долгого перерыва на такой мелкий пляжик возле дачи, а там под мусором песка не видно...
Иногда у меня складывается впечатление, что город оккупирован "мусорными" захватчиками
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 427
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 19.09.21 - 09:03
Цитата:
Сейчас люди стали жить намного богаче , халявы стало больше.У всех пальцы веером . Все стали царями, за каждым теперь требуется уход,прислуга!
serg kost:
Но лет 15 назад пришел я после долгого перерыва на такой мелкий пляжик возле дачи, а там под мусором песка не видно... Иногда у меня складывается впечатление, что город оккупирован "мусорными" захватчиками
Но лет 15 назад пришел я после долгого перерыва на такой мелкий пляжик возле дачи, а там под мусором песка не видно... Иногда у меня складывается впечатление, что город оккупирован "мусорными" захватчиками
Сейчас люди стали жить намного богаче , халявы стало больше.У всех пальцы веером . Все стали царями, за каждым теперь требуется уход,прислуга!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 138
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 19.09.21 - 10:17
Нет. Нынешние жители не помнят пыльный город без асфальта. Который хорошел на глазах благодаря труду всех жителей. Кустанайцы любили город как произведение своего ежедневного труда. Тогда просто стыдно было даже плевать на улицы, воспринималось как плохое воспитание. Нынешние пришли на готовое, вот и не ценят чужой труд. Поведение временщиков, а не хозяев города.
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