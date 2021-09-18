Прогноз на 5 дней
переменная облачность+7°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 57% влажность
  • З-СЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42404
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 20:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экологическая акция «Birge-taza Qazaqstan» прошла сегодня, 18 сентября. По словам организаторов, по всей области в ней приняли участие около 2 000 человек, 500 из них - жители областного центра, собиравшие мусор вдоль реки Тобол.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13276
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 20:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда смотрели полицейские?
столько окурков.
это же их главная обязанность и работа,
следить за окурками.
ну и семечки тоже...
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
819
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 21:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а куда смотрели полицейские?

Известно куда, чтобы больше трех не собирались у акимата, либо по одному с листом бумаги в руках...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2506
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 21:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
куда смотрели полицейские?

Полицейские не смогут физически смотреть за каждым человеком, который вышел за пределы своего жилища и то харкает, то жевачку выплюнет, то высморкается или покурит..
А еще и дети с конфетками..
Как ты это представляешь?
За каждым человеком или мамой с ребенком приставить мента?
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
643
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 22:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые активные члены обчества. Чиновники, студенты. Флажками махать. Однодневный заработок перечислять. Ещё учителей почему-то не привлекли.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
427
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 18.09.21 - 22:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
Самые активные члены обчества. Чиновники, студенты. Флажками махать. Однодневный заработок перечислять. Ещё учителей почему-то не привлекли.

А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2506
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 22:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"что большинство участников акции, так как они госслужащие"

А может просто им работать по своей специальности нужно как профессионалам?
Учителям, воспитателям, преподавателям в универах, издающим нормальные законы и просто родителям?
Или они могут профессионально заниматься только лишь личным пафосом, о том какие они хорошие сугубо лично и как убрали какую то небольшую часть, капельку так сказать в море?
А может они просто непрофессионалы в своей профессии и откупаются этим от других, под названием Волонтерство и дальше?
А после нас хоть потоп?..
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
643
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 22:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Какой чудный ник! Поклонник Булгакова и боярышника? Редкостное сочетание.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!

Честно!? Влом проехать 900 км чтобы за кем-то подбирать бычки.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7775
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 23:22
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А самому

А что таки никто денег не зарабатывает за уборку территории? И убирать таки некому. Всё общественники должны кому то чего то. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2506
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 18.09.21 - 23:26
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всё общественники должны кому то чего

Они ради себя любимых..
А должны они отчитаться на верх, чтоб от них отстали..
Хотя они обязаны делать свою работу проыессионально, но никчемных отправляют именно собирать мусор время от времени..
С них же там никакого толка..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
138
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 19.09.21 - 08:42
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то лет 30-40 назад город был намного чище. И на Тоболе были чистые пляжи не только основные, но и микроскопические песчаные пятачки.
Большинство жителей любили свой город, и гордились, что Кустанай хорошеет и зеленеет.
Но лет 15 назад пришел я после долгого перерыва на такой мелкий пляжик возле дачи, а там под мусором песка не видно...
Иногда у меня складывается впечатление, что город оккупирован "мусорными" захватчиками
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
427
Re: "Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в...
Отправлено: 19.09.21 - 09:03
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Но лет 15 назад пришел я после долгого перерыва на такой мелкий пляжик возле дачи, а там под мусором песка не видно... Иногда у меня складывается впечатление, что город оккупирован "мусорными" захватчиками


Сейчас люди стали жить намного богаче , халявы стало больше.У всех пальцы веером . Все стали царями, за каждым теперь требуется уход,прислуга!
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
138
"Собирали окурки и остатки от отдыха" - Как в Костанае очищали берег Тобола
Отправлено: 19.09.21 - 10:17
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Нынешние жители не помнят пыльный город без асфальта. Который хорошел на глазах благодаря труду всех жителей. Кустанайцы любили город как произведение своего ежедневного труда. Тогда просто стыдно было даже плевать на улицы, воспринималось как плохое воспитание. Нынешние пришли на готовое, вот и не ценят чужой труд. Поведение временщиков, а не хозяев города.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS