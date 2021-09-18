Отправлено: - 22:49

ПолиграфЪ Боярышников:

ПолиграфЪ Боярышников:

А самому в лом было выйти и помочь людям? Или только рождён критиковать? Ботоферма!

Цитата:Какой чудный ник! Поклонник Булгакова и боярышника? Редкостное сочетание.Цитата:Честно!? Влом проехать 900 км чтобы за кем-то подбирать бычки.