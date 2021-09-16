Отправлено: - 19:22

alex_60:

в России отменили тоже. недавно. нашим неудобно теперь.

Цитата:Отменили для ОСАГО. То есть теперь страховые не имеют право требовать ТО. А так, как был ТО, так и остался обязательным. Ещё и новые, более жесткие требования ввели. Например, фаркоп, шноркель и многое другое считается изменением конструкции транспортного средства. И это нужно регистрировать и вносить в ПТС.