Храму - быть? Общественность Рудного вновь просит соорудить им нечто грандиозное
Отправлено: 17.09.21 - 16:34
Тут самое время задуматься, нужны ли нам пустующие храмы, чья безжизненность порочит саму идею православия? Или лучше пусть будет меньше церквей, но таких, которые будут притягивать верующих? Читать новость
//Справочники сообщают что в Казахстане 20% православных, от общего числа верующих//
написав это ,автор совершенно забыл,что это север Казахстана. в Рудном проживает больше 55 процентов только русских, добавьте сюда белорусов,украинцев... как кстати и в Кустанае. так что мимо,просто мимо..
//Считать чужие деньги – это дурной тон//
да,да,а автор их считает.
//И речь идет даже не столько о Православии, сколько об очередном плевке в лицо горожан//
по моему автор сейчас плюнул... на православие..
//Для большинства жителей города, далёких от религии, это имя мало что значит//
что же вы тогда лезете рассуждать о том о чем не знаете?
Нет, мы не богоборцы и не противники храмов и религии.
Кто это МЫ? Вот этот главный вопрос возникает при обсуждении того или иного момента в сфере благоустройства или строительства? Кто эти пресловутые МЫ которые всегда против или за чего-то? Ведь понятно что не 90% рудничан были против установки колеса обозрения Всегда кто-то один или два поднимает волну,а за ней уже идут другие. Гиньятов к примеру с самого начала топил против колеса,он сделал все чтобы на этапе строительства горожане восприняли этот объект негативно потомучто он ему не понравился (тогда ещё небыло видео с крутящимися кабинками) Также Кучка активистов во главе с Ведлер топит за перевод времени в области,не стремясь к конструктивному диалогу потрясая учебником за 6 класс она безапеллеционо решила за всех что перевод нужен и баста,все доводы стороны против она отметает ненаучностью подхода. Так и тут когда читал статью в принципе соглашался со всеми доводами автора Осталось решить кто это ВЫ конкретно кто против церкви?
Народ требует прозрачности и открытости. И конкретных действий. Слышащее государство, услышь народ!
Не смог удержаться чтобы не процитировать классику) Люблю когда апеллируют к воле народа Есть в этом что-то популистское... -Не подчинитесь воле народа? -Это не народ -Это не народ? Это хуже народа,это лучшие люди города...
Вот поэтому и интересно кто уполномочен говорить за народ в отношении строительства?
Цитата://На народ больше не шикнешь, как раньше.//
Можно сделать, так: провести городской референдум, и если народ против строительства храма, обратитесь в церковным властям: пусть на деньги якобы "пожертвованные" на строительство будущего храма, священнослужители САМИ как бы в дар городу, построят детский сад или приют для бездомных собак или новое здание "Казпочты.
ACROS: мы не хотим ХРАМ..""...МЫ были против колеса..". - Алексу, наверное он нравиться:- своё Я не выпячивает, всегда обезличенное - МЫ.
Это социальная психология Когда 2-3 активиста (политика) прикрываются волей народа играя на его чувствах и страхах продвигают при этом свои цели Мы против колеса в рудном кричит Гиньятов!! Мы это он один,потом он уже начал поливать это колесо грязью что оно не нужно и вообще формировать мнение что народ против строительства Потом на этом колесе поймали коррупционеров Совпадение? Мы за перевод времени кричат Ведлер и Денисов!! Надо перевести, иначе народ у нас болеет из за этого!)) Вот надо разобраться а народ то тут вообще есть? Или это крик отдельных активистов которые постояно прикрываются волей народа?
"На народ больше не шикнешь, как раньше. Народ требует прозрачности и открытости. И конкретных действий. Слышащее государство, услышь народ!"
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Хм.. Афтор насмотрелся омереканских пафосных фильмов про демократию? Так прикольно читать такие слова о тем более Казахстане.. Хотя и плюсы есть, в том что на народишко "шикают".. Вот на Украине и в Афгане не шикают, там демократия, Грузия, Армения.. А живут практичеки как мы, бедненько..
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