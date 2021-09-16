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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 401 из 402«1...399400401402»
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2470
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.21 - 22:09
#6001
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А если фотку по свежее, пропустит или нет..

https://d.radikal.ru/d35/2109/08/28d471329688.jpg

Не пускает.

[Исправлено: 111, 16.09.2021 - 22:10]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22739
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:21
#6002
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Всё, техосмотр сегодня - прошёл.Может,послелний раз.

Следующий - через 2 года... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:27
#6003
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Цитата:
drakon:
Всё, техосмотр сегодня -


у нас по интернету проходят.
цифровизация.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12252
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:46
#6004
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Цитата:
alex_60:
у нас по интернету проходят. цифровизация.

У нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так можно купить с нуля и до победного конца, без техосмотра :lol: :-P
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12252
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:48
#6005
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В принципе даже при продаже можно не проходить если лень. Тогда покупатель это сам сделает за вас :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 23:16
#6006
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Цитата:
maxsaf:
нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так


в России отменили тоже. недавно.
нашим неудобно теперь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7772
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 23:30
#6007
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Цитата:
alex_60:
в России отменили тоже.

Это не надолго. Года через полтора сного введут, когда "биться" раза в два начнут.
Это же не в Канаде, оленя сбить. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22739
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 11:55
#6008
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Цитата:
elektron:
Это же не в Канаде, оленя сбить. :lol:

Ты, думаешь? В Казахстане, нет,
"оленей"?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22739
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 18:06
#6009
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Оригинальная, Беларусская, водка.

Поговори, со мной. Или сам на сам... :lol: ;-) ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 18:19
#6010
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Цитата:
drakon:
Оригинальная, Беларусская, водка.


даже в Германии.
все написано только на русском языке.
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:22
#6011
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Цитата:
alex_60:
в России отменили тоже. недавно. нашим неудобно теперь.

Отменили для ОСАГО. То есть теперь страховые не имеют право требовать ТО. А так, как был ТО, так и остался обязательным. Ещё и новые, более жесткие требования ввели. Например, фаркоп, шноркель и многое другое считается изменением конструкции транспортного средства. И это нужно регистрировать и вносить в ПТС.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:47
#6012
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Отменили для ОСАГО.

это уже в законе.
речь о новом.
///техосмотр для всех автомобилей, которые принадлежат частным владельцам, перестанет быть обязатель­ным. Но есть исключение: его нужно будет проходить при смене владельца. И только в случае, если авто­мобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для остальных процедуру предложено перевести на добро­вольную основу. Коммерче­ского транспорта нововведение не коснётся.
Законопроект разработала партия «Единая Россия» — идею уже одобрила правитель­ственная комиссия.
предложение об отмене обязатель­ного техосмотра станет одним из первых, которое депутаты рассмотрят после выборов 17–19 сентября.///
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22739
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:54
#6013
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Цитата:
alex_60:
после выборов 17–19 сентября.///

Выборы нщё не - закончились... :lol: :oops: :-o
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:59
#6014
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Цитата:
alex_60:
это уже в законе. речь о новом.

Тогда не вкурсе. Неуспеваю следить за законотворческими инициативами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 20:00
#6015
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Цитата:
drakon:
Выборы нщё не - закончились..


сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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