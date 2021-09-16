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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2470
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.21 - 22:09
А если фотку по свежее, пропустит или нет..
https://d.radikal.ru/d35/2109/08/28d471329688.jpg
Не пускает.
[Исправлено: 111, 16.09.2021 - 22:10]
Не пускает.
[Исправлено: 111, 16.09.2021 - 22:10]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:21
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:27
Цитата:
у нас по интернету проходят.
цифровизация.
drakon:
Всё, техосмотр сегодня -
Всё, техосмотр сегодня -
у нас по интернету проходят.
цифровизация.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:46
Цитата:
У нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так можно купить с нуля и до победного конца, без техосмотра
alex_60:
у нас по интернету проходят. цифровизация.
у нас по интернету проходят. цифровизация.
У нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так можно купить с нуля и до победного конца, без техосмотра
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:48
В принципе даже при продаже можно не проходить если лень. Тогда покупатель это сам сделает за вас
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 23:16
Цитата:
в России отменили тоже. недавно.
нашим неудобно теперь.
maxsaf:
нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так
нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так
в России отменили тоже. недавно.
нашим неудобно теперь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7772
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 23:30
Цитата:
Это не надолго. Года через полтора сного введут, когда "биться" раза в два начнут.
Это же не в Канаде, оленя сбить.
alex_60:
в России отменили тоже.
в России отменили тоже.
Это не надолго. Года через полтора сного введут, когда "биться" раза в два начнут.
Это же не в Канаде, оленя сбить.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 11:55
Цитата:
Ты, думаешь? В Казахстане, нет,
"оленей"?...
elektron:
Это же не в Канаде, оленя сбить.
Это же не в Канаде, оленя сбить.
Ты, думаешь? В Казахстане, нет,
"оленей"?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 18:06
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 18:19
Цитата:
даже в Германии.
все написано только на русском языке.
drakon:
Оригинальная, Беларусская, водка.
Оригинальная, Беларусская, водка.
даже в Германии.
все написано только на русском языке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:22
Цитата:
Отменили для ОСАГО. То есть теперь страховые не имеют право требовать ТО. А так, как был ТО, так и остался обязательным. Ещё и новые, более жесткие требования ввели. Например, фаркоп, шноркель и многое другое считается изменением конструкции транспортного средства. И это нужно регистрировать и вносить в ПТС.
alex_60:
в России отменили тоже. недавно. нашим неудобно теперь.
в России отменили тоже. недавно. нашим неудобно теперь.
Отменили для ОСАГО. То есть теперь страховые не имеют право требовать ТО. А так, как был ТО, так и остался обязательным. Ещё и новые, более жесткие требования ввели. Например, фаркоп, шноркель и многое другое считается изменением конструкции транспортного средства. И это нужно регистрировать и вносить в ПТС.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:47
Цитата:
это уже в законе.
речь о новом.
///техосмотр для всех автомобилей, которые принадлежат частным владельцам, перестанет быть обязательным. Но есть исключение: его нужно будет проходить при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для остальных процедуру предложено перевести на добровольную основу. Коммерческого транспорта нововведение не коснётся.
Законопроект разработала партия «Единая Россия» — идею уже одобрила правительственная комиссия.
предложение об отмене обязательного техосмотра станет одним из первых, которое депутаты рассмотрят после выборов 17–19 сентября.///
Монгол Шуудан:
Отменили для ОСАГО.
Отменили для ОСАГО.
это уже в законе.
речь о новом.
///техосмотр для всех автомобилей, которые принадлежат частным владельцам, перестанет быть обязательным. Но есть исключение: его нужно будет проходить при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для остальных процедуру предложено перевести на добровольную основу. Коммерческого транспорта нововведение не коснётся.
Законопроект разработала партия «Единая Россия» — идею уже одобрила правительственная комиссия.
предложение об отмене обязательного техосмотра станет одним из первых, которое депутаты рассмотрят после выборов 17–19 сентября.///
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:54
Цитата:
Выборы нщё не - закончились...
alex_60:
после выборов 17–19 сентября.///
после выборов 17–19 сентября.///
Выборы нщё не - закончились...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 19:59
Цитата:
Тогда не вкурсе. Неуспеваю следить за законотворческими инициативами.
alex_60:
это уже в законе. речь о новом.
это уже в законе. речь о новом.
Тогда не вкурсе. Неуспеваю следить за законотворческими инициативами.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.21 - 20:00
Цитата:
сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
drakon:
Выборы нщё не - закончились..
Выборы нщё не - закончились..
сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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