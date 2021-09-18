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Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42402
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 11:29
В Казахстане предложили внести поправки, согласно которым иностранные социальные сети и мессенджеры должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах страны. Тема возможной блокировки соцсетей стала объектом для мемов и шуток среди казахстанцев.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2468
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 11:29
Фейсбук давно пора заблокировать..
Омереканцы диктуют что нужно говорить там, с нашими властями..
Омереканцы диктуют что нужно говорить там, с нашими властями..
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 12:00
Главное, чтобы НГ,
не заблокировали...
не заблокировали...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 898
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 12:36
заблокировать)
vpn не забанить
vpn не забанить
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 13:01
Очень умный и своевременный инфовброс от депутатов чтобы отвлечь население от кое чего другого
Соц сети не заблокируют это и ежу понятно,в России вон пыжились пыжились и ничего не вышло.
Поэтому новость эта нужна только для определенной цели,увести фокус внимания народа.А от чего уводят? Какие новости были до этого?) Думаю всем понятно
Соц сети не заблокируют это и ежу понятно,в России вон пыжились пыжились и ничего не вышло.
Поэтому новость эта нужна только для определенной цели,увести фокус внимания народа.А от чего уводят? Какие новости были до этого?) Думаю всем понятно
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 13:08
Цитата:
Наверное, плохие...
abaika95:
Какие новости были до этого?)
Какие новости были до этого?)
Наверное, плохие...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2011
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 14:02
Цитата:
Давайте, порассуждаем:
1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах
2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан
3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег
4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны.
5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть.
6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза.
ВЫВОД: отвлечь внимание НАСЕЛЕНИЯ от ПОЛНОЙ НЕСПОСОБНОСТИ и БЕССИЛИЯ ВЛАСТЕЙ управлять экономическими процессами в стране, хоть чем то, хотя бы этими пресловутыми, скопированными с российских властей, ( почти по А.П.Чехову "Не пущать") блокировками соц.сетей и другим чем то подобным.
abaika95:
А от чего уводя
А от чего уводя
Давайте, порассуждаем:
1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах
2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан
3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег
4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны.
5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть.
6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза.
ВЫВОД: отвлечь внимание НАСЕЛЕНИЯ от ПОЛНОЙ НЕСПОСОБНОСТИ и БЕССИЛИЯ ВЛАСТЕЙ управлять экономическими процессами в стране, хоть чем то, хотя бы этими пресловутыми, скопированными с российских властей, ( почти по А.П.Чехову "Не пущать") блокировками соц.сетей и другим чем то подобным.
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 14:30
Цитата:
Всё мимо
1) уже прошел ажиотаж да и народ не сильно возмущен взрывами был
2)повышение цен тоже не сильно возмущает народ
Это как с эффектом нагревания воды с лягушкой
Если нагревать постепенно лягушка не замечает и не выпрыгивает из кипятка
3)вообще не триггер
4)нет,инфовбросы делаются точечно чтобы увлечь народ от определенной темы а не от системности
5-6) нет и нет
Это все системные проблемы которые на которые население реагирует пассивно негативно всегда
Есть одна каверзная тема которая взболамутила население на агрессию
И она возникала совсем недавно)
ACROS:
Давайте, порассуждаем: 1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах 2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан 3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег 4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны. 5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть. 6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза
Давайте, порассуждаем: 1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах 2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан 3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег 4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны. 5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть. 6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза
Всё мимо
1) уже прошел ажиотаж да и народ не сильно возмущен взрывами был
2)повышение цен тоже не сильно возмущает народ
Это как с эффектом нагревания воды с лягушкой
Если нагревать постепенно лягушка не замечает и не выпрыгивает из кипятка
3)вообще не триггер
4)нет,инфовбросы делаются точечно чтобы увлечь народ от определенной темы а не от системности
5-6) нет и нет
Это все системные проблемы которые на которые население реагирует пассивно негативно всегда
Есть одна каверзная тема которая взболамутила население на агрессию
И она возникала совсем недавно)
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