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≡ Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42402
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 11:29
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В Казахстане предложили внести поправки, согласно которым иностранные социальные сети и мессенджеры должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах страны. Тема возможной блокировки соцсетей стала объектом для мемов и шуток среди казахстанцев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2468
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 11:29
#1
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Фейсбук давно пора заблокировать..
Омереканцы диктуют что нужно говорить там, с нашими властями..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22735
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 12:00
#2
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Главное, чтобы НГ,
не заблокировали... 8-)
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
898
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 12:36
#3
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заблокировать)
vpn не забанить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9955
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 13:01
#4
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Очень умный и своевременный инфовброс от депутатов чтобы отвлечь население от кое чего другого
Соц сети не заблокируют это и ежу понятно,в России вон пыжились пыжились и ничего не вышло.
Поэтому новость эта нужна только для определенной цели,увести фокус внимания народа.А от чего уводят? Какие новости были до этого?) Думаю всем понятно
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22735
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 13:08
#5
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Цитата:
abaika95:
Какие новости были до этого?)

Наверное, плохие... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2011
Re: Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 14:02
#6
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Цитата:
abaika95:
А от чего уводя


Давайте, порассуждаем:
1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах
2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан
3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег
4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны.
5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть.
6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза.

ВЫВОД: отвлечь внимание НАСЕЛЕНИЯ от ПОЛНОЙ НЕСПОСОБНОСТИ и БЕССИЛИЯ ВЛАСТЕЙ управлять экономическими процессами в стране, хоть чем то, хотя бы этими пресловутыми, скопированными с российских властей, ( почти по А.П.Чехову "Не пущать") блокировками соц.сетей и другим чем то подобным.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9955
Казахстанцы шутят о возможной блокировке соцсетей
Отправлено: 18.09.21 - 14:30
#7
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Цитата:
ACROS:
Давайте, порассуждаем: 1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах 2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан 3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег 4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны. 5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть. 6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза

Всё мимо
1) уже прошел ажиотаж да и народ не сильно возмущен взрывами был
2)повышение цен тоже не сильно возмущает народ
Это как с эффектом нагревания воды с лягушкой
Если нагревать постепенно лягушка не замечает и не выпрыгивает из кипятка
3)вообще не триггер
4)нет,инфовбросы делаются точечно чтобы увлечь народ от определенной темы а не от системности
5-6) нет и нет
Это все системные проблемы которые на которые население реагирует пассивно негативно всегда
Есть одна каверзная тема которая взболамутила население на агрессию
И она возникала совсем недавно)
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