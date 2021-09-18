Отправлено: - 14:30

ACROS:

Давайте, порассуждаем: 1) взрывы( повторяющиеся из года в год и уносящие жизни граждан в мирное время ) на военных складах 2) постоянное (НЕ СЕЗОННОЕ, а КРУГЛОГОДИЧНОЕ) повышение продуктов питания, причём не деликатесов, а из повседневного меню рядовых граждан 3) постоянное, ставшее уже привычным, воровство чиновниками бюджетных денег 4) выделение, тоже постоянное) бюджетных денег , на НЕНУЖНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ затеи руководителей страны. 5) многое ЧТО то другое о ЧЁМ я забыл упомянуть. 6) массовый падёж скота в некоторых областях страны из-за НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА МинСЕльхоза

Цитата:Всё мимо1) уже прошел ажиотаж да и народ не сильно возмущен взрывами был2)повышение цен тоже не сильно возмущает народЭто как с эффектом нагревания воды с лягушкойЕсли нагревать постепенно лягушка не замечает и не выпрыгивает из кипятка3)вообще не триггер4)нет,инфовбросы делаются точечно чтобы увлечь народ от определенной темы а не от системности5-6) нет и нетЭто все системные проблемы которые на которые население реагирует пассивно негативно всегдаЕсть одна каверзная тема которая взболамутила население на агрессиюИ она возникала совсем недавно)