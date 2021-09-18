википедия разьясняет ///Разговор человека вслух с самим собой может являться косвенным признаком наличия расстройств восприятия (галлюцинаций или иллюзий), и, соответственно, свидетельствовать о наличии психотического расстройства[2]. При наличии вербальных или сложных галлюцинаций, человек, с виду разговаривающий вслух с самим собой, может разговаривать на деле с галлюцинаторными собеседниками. Разговоры с невидимыми собеседниками встречаются при шизофрении, шизоаффективном расстройстве, алкогольном делирии и других психических расстройствах.//
но есть такое там же ///Разговор вслух с самим собой играет позитивную роль в развитии личности[⇨]. Частью людей воспринимается как психическое расстройство, хотя разговор с самим собой далеко не всегда является признаком психических нарушений.///
Это не прикол. Это небольшие рассуждения, мысли, когда ты один, когда вокруг никого.. Когда есть только ты и только Я в жизни подсознания.. И никто не мешает.. Это иногда так прекрасно.. Иногда лучше делать монологи, чем поддерживать какую то видимость беседы ради чего?... Это примерно то, как у вас там все улыбаются без причины друг другу, на самом деле скаля зубы и при первой же возможности доноса на тому, кому улыбался только что..
Хех.. Это не я выпускаю его, это такие как ты, выпускаете его и вам это очень нужно. Ибо у вас между собой идут так же бессмысленные монологи, если нет вгешнего раздражителя.. Вы тут устали, в вас нет ничего нового, аы полностью раскрыты и вам нечего предложить.. Остается лишь... Тереть кувшин ручонками и вызывать Абайку Е95..
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