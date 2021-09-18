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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:48
Интересно, с этой можно было бы бюджетно сделать четырешку..
Или проще сразу купить четырешку..
Ну разница в готовых 10 миллионов..
[Исправлено: 111, 18.09.2021 - 00:50]
Или проще сразу купить четырешку..
Ну разница в готовых 10 миллионов..
[Исправлено: 111, 18.09.2021 - 00:50]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 12252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 03:21
Цитата:
В чем прикол самому с собой разговаривать?
111:
В чем прикол самому с собой разговаривать?
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:31
Цитата:
Так выпусти его, не держи в себе зло!
111:
Никто не дискутирует, без абайки..
Никто не дискутирует, без абайки..
Так выпусти его, не держи в себе зло!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:33
Цитата:
википедия разьясняет
///Разговор человека вслух с самим собой может являться косвенным признаком наличия расстройств восприятия (галлюцинаций или иллюзий), и, соответственно, свидетельствовать о наличии психотического расстройства[2]. При наличии вербальных или сложных галлюцинаций, человек, с виду разговаривающий вслух с самим собой, может разговаривать на деле с галлюцинаторными собеседниками. Разговоры с невидимыми собеседниками встречаются при шизофрении, шизоаффективном расстройстве, алкогольном делирии и других психических расстройствах.//
но есть такое там же
///Разговор вслух с самим собой играет позитивную роль в развитии личности[⇨]. Частью людей воспринимается как психическое расстройство, хотя разговор с самим собой далеко не всегда является признаком психических нарушений.///
maxsaf:
В чем прикол самому с собой разговаривать
В чем прикол самому с собой разговаривать
википедия разьясняет
///Разговор человека вслух с самим собой может являться косвенным признаком наличия расстройств восприятия (галлюцинаций или иллюзий), и, соответственно, свидетельствовать о наличии психотического расстройства[2]. При наличии вербальных или сложных галлюцинаций, человек, с виду разговаривающий вслух с самим собой, может разговаривать на деле с галлюцинаторными собеседниками. Разговоры с невидимыми собеседниками встречаются при шизофрении, шизоаффективном расстройстве, алкогольном делирии и других психических расстройствах.//
но есть такое там же
///Разговор вслух с самим собой играет позитивную роль в развитии личности[⇨]. Частью людей воспринимается как психическое расстройство, хотя разговор с самим собой далеко не всегда является признаком психических нарушений.///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:39
Цитата:
эволюция семейной жизни.
моя, жена, баба...
ну там еще бывшая есть..
111:
бабе своей золотую цепочку пообещал, тысяч за 200, да
бабе своей золотую цепочку пообещал, тысяч за 200, да
эволюция семейной жизни.
моя, жена, баба...
ну там еще бывшая есть..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:41
бабье лето, ты где, что то
прохладно с утра.
прохладно с утра.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:41
Цитата:
Это не прикол.
Это небольшие рассуждения, мысли, когда ты один, когда вокруг никого..
Когда есть только ты и только Я в жизни подсознания..
И никто не мешает..
Это иногда так прекрасно..
Иногда лучше делать монологи, чем поддерживать какую то видимость беседы ради чего?...
Это примерно то, как у вас там все улыбаются без причины друг другу, на самом деле скаля зубы и при первой же возможности доноса на тому, кому улыбался только что..
maxsaf:
чем прикол самому с собой разговаривать
чем прикол самому с собой разговаривать
Это не прикол.
Это небольшие рассуждения, мысли, когда ты один, когда вокруг никого..
Когда есть только ты и только Я в жизни подсознания..
И никто не мешает..
Это иногда так прекрасно..
Иногда лучше делать монологи, чем поддерживать какую то видимость беседы ради чего?...
Это примерно то, как у вас там все улыбаются без причины друг другу, на самом деле скаля зубы и при первой же возможности доноса на тому, кому улыбался только что..
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:45
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:50
Цитата:
Хех..
Это не я выпускаю его, это такие как ты, выпускаете его и вам это очень нужно.
Ибо у вас между собой идут так же бессмысленные монологи, если нет вгешнего раздражителя..
Вы тут устали, в вас нет ничего нового, аы полностью раскрыты и вам нечего предложить..
Остается лишь...
Тереть кувшин ручонками и вызывать Абайку Е95..
Маркс:
Так выпусти его, не
Так выпусти его, не
Хех..
Это не я выпускаю его, это такие как ты, выпускаете его и вам это очень нужно.
Ибо у вас между собой идут так же бессмысленные монологи, если нет вгешнего раздражителя..
Вы тут устали, в вас нет ничего нового, аы полностью раскрыты и вам нечего предложить..
Остается лишь...
Тереть кувшин ручонками и вызывать Абайку Е95..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:55
Цитата:
Баба это уже после тридцати..
Как то обабиваются они, полнеют, медленней ходят, устают..
И могут орать без причины, держа сковоротку над мудрой и бесценной головой своего идеального мужа...
alex_60:
эволюция семейной жизни. моя, жена, баба...
эволюция семейной жизни. моя, жена, баба...
Баба это уже после тридцати..
Как то обабиваются они, полнеют, медленней ходят, устают..
И могут орать без причины, держа сковоротку над мудрой и бесценной головой своего идеального мужа...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:57
Цитата:
Ну некоторые говорят с Летом..
А ведь оно уже ушло..
Хорошо еще, что оно не разговаривает с Алехой..
alex_60:
бабье лето, ты где, что то прохладно с утра.
бабье лето, ты где, что то прохладно с утра.
Ну некоторые говорят с Летом..
А ведь оно уже ушло..
Хорошо еще, что оно не разговаривает с Алехой..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 11:01
Цитата:
у тебя сколько детей?
ты вообще женат?
[Исправлено: alex_60, 18.09.2021 - 11:02]
111:
своего идеального мужа
своего идеального мужа
у тебя сколько детей?
ты вообще женат?
[Исправлено: alex_60, 18.09.2021 - 11:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 11:08
Цитата:
он не сам с собой, он с полторашкой
разговаривает, она с ним во всем согласна.
maxsaf:
чем прикол самому с собой разговаривать?
чем прикол самому с собой разговаривать?
он не сам с собой, он с полторашкой
разговаривает, она с ним во всем согласна.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 11:25
Цитата:
Вообще официально женат
alex_60:
вообще женат
вообще женат
Вообще официально женат
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