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maxsaf:

В чем прикол самому с собой разговаривать

Цитата:википедия разьясняет///Разговор человека вслух с самим собой может являться косвенным признаком наличия расстройств восприятия (галлюцинаций или иллюзий), и, соответственно, свидетельствовать о наличии психотического расстройства[2]. При наличии вербальных или сложных галлюцинаций, человек, с виду разговаривающий вслух с самим собой, может разговаривать на деле с галлюцинаторными собеседниками. Разговоры с невидимыми собеседниками встречаются при шизофрении, шизоаффективном расстройстве, алкогольном делирии и других психических расстройствах.//но есть такое там же///Разговор вслух с самим собой играет позитивную роль в развитии личности[⇨]. Частью людей воспринимается как психическое расстройство, хотя разговор с самим собой далеко не всегда является признаком психических нарушений.///