Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+8°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 559 из 559«1...557558559
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:48
#8371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, с этой можно было бы бюджетно сделать четырешку..



Или проще сразу купить четырешку..
Ну разница в готовых 10 миллионов..

[Исправлено: 111, 18.09.2021 - 00:50]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 03:21
#8372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

В чем прикол самому с собой разговаривать?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:31
#8373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Никто не дискутирует, без абайки..

Так выпусти его, не держи в себе зло!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13269
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:33
#8374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В чем прикол самому с собой разговаривать


википедия разьясняет
///Разговор человека вслух с самим собой может являться косвенным признаком наличия расстройств восприятия (галлюцинаций или иллюзий), и, соответственно, свидетельствовать о наличии психотического расстройства[2]. При наличии вербальных или сложных галлюцинаций, человек, с виду разговаривающий вслух с самим собой, может разговаривать на деле с галлюцинаторными собеседниками. Разговоры с невидимыми собеседниками встречаются при шизофрении, шизоаффективном расстройстве, алкогольном делирии и других психических расстройствах.//

но есть такое там же
///Разговор вслух с самим собой играет позитивную роль в развитии личности[⇨]. Частью людей воспринимается как психическое расстройство, хотя разговор с самим собой далеко не всегда является признаком психических нарушений.///
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13269
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:39
#8375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
бабе своей золотую цепочку пообещал, тысяч за 200, да


эволюция семейной жизни.
моя, жена, баба...
ну там еще бывшая есть..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13269
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 09:41
#8376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бабье лето, ты где, что то
прохладно с утра.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:41
#8377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чем прикол самому с собой разговаривать

Это не прикол.
Это небольшие рассуждения, мысли, когда ты один, когда вокруг никого..
Когда есть только ты и только Я в жизни подсознания..
И никто не мешает..
Это иногда так прекрасно..
Иногда лучше делать монологи, чем поддерживать какую то видимость беседы ради чего?...
Это примерно то, как у вас там все улыбаются без причины друг другу, на самом деле скаля зубы и при первой же возможности доноса на тому, кому улыбался только что..
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2533
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:45
#8378
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что то прохладно с утра.


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:50
#8379
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так выпусти его, не

Хех..
Это не я выпускаю его, это такие как ты, выпускаете его и вам это очень нужно.
Ибо у вас между собой идут так же бессмысленные монологи, если нет вгешнего раздражителя..
Вы тут устали, в вас нет ничего нового, аы полностью раскрыты и вам нечего предложить..
Остается лишь...
Тереть кувшин ручонками и вызывать Абайку Е95..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:55
#8380
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
эволюция семейной жизни. моя, жена, баба...

Баба это уже после тридцати..
Как то обабиваются они, полнеют, медленней ходят, устают..
И могут орать без причины, держа сковоротку над мудрой и бесценной головой своего идеального мужа...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 10:57
#8381
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
бабье лето, ты где, что то прохладно с утра.

Ну некоторые говорят с Летом..
А ведь оно уже ушло..
Хорошо еще, что оно не разговаривает с Алехой..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13269
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 11:01
#8382
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
своего идеального мужа


у тебя сколько детей?
ты вообще женат?

[Исправлено: alex_60, 18.09.2021 - 11:02]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13269
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 11:08
#8383
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чем прикол самому с собой разговаривать?


он не сам с собой, он с полторашкой
разговаривает, она с ним во всем согласна.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 11:25
#8384
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вообще женат

Вообще официально женат
Профайл
Страница 559 из 559«1...557558559
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS