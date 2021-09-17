Отправлено: - 16:36

Нет, мы не богоборцы и не противники храмов и религии.

Цитата:Кто это МЫ? Вот этот главный вопрос возникает при обсуждении того или иного момента в сфере благоустройства или строительства? Кто эти пресловутые МЫ которые всегда против или за чего-то?Ведь понятно что не 90% рудничан были против установки колеса обозренияВсегда кто-то один или два поднимает волну,а за ней уже идут другие.Гиньятов к примеру с самого начала топил против колеса,он сделал все чтобы на этапе строительства горожане восприняли этот объект негативно потомучто он ему не понравился (тогда ещё небыло видео с крутящимися кабинками)Также Кучка активистов во главе с Ведлер топит за перевод времени в области,не стремясь к конструктивному диалогу потрясая учебником за 6 класс она безапеллеционо решила за всех что перевод нужен и баста,все доводы стороны против она отметает ненаучностью подхода.Так и тут когда читал статью в принципе соглашался со всеми доводами автораОсталось решить кто это ВЫ конкретно кто против церкви?