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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:09
Получилось..
Интересно, перед каждой картинкой теперь что ли перезагружать..
Интересно, перед каждой картинкой теперь что ли перезагружать..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:13
Цитата:
хороший радикал,блокирует дурость.
---
Упс!
А мне тут кто-то про моё "умение" говорил... Так выходит, что "дело было не в бобине..."
alex_60:
хороший радикал,блокирует дурость.
---
Упс!
А мне тут кто-то про моё "умение" говорил... Так выходит, что "дело было не в бобине..."
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:36
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?
Цитата:
Ты опять чебурахнулся.
В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.
В СЭВ у каждой страны была определенная свобода действий, свои, отличные от других законы, не было открытых границ и много еще различий.
А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.
То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.
Цитата:
Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.
Вообще интересная тема, как до ВОВ границы постоянно делили. Казахстану и от Узбекистана немного перепало.
Цитата:
Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?
Ты даже по наводке тупишь как чебурашка.
[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 21:04]
abaika95:
Цитата:
Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страны
Цитата:
Итого в составе Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины военнослужащих - 25 тыс. человек, включая 1987 человек в морской пехоте и морской авиации наземного базирования.
А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?
Цитата:
abaika95:СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза
Ты опять чебурахнулся.
В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.
В СЭВ у каждой страны была определенная свобода действий, свои, отличные от других законы, не было открытых границ и много еще различий.
А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.
То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.
Цитата:
Какие земли присоединяла?)
Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.
Вообще интересная тема, как до ВОВ границы постоянно делили. Казахстану и от Узбекистана немного перепало.
Цитата:
Ты даже переобуваться не можешь нормально
Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?
Ты даже по наводке тупишь как чебурашка.
[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 21:04]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:54
Цитата:
Может Евросоюз, строился по типу СССР...
abaika95:
А СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза
А СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза
Может Евросоюз, строился по типу СССР...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 21:01
Цитата:
Нет, в Радикале изредка такой сбой происходит. Если бы перед каждой картинкой перезагружать, то у меня в Советах пальцы бы отвалились...
111:
Получилось.. Интересно, перед каждой картинкой теперь что ли перезагружать..
Получилось.. Интересно, перед каждой картинкой теперь что ли перезагружать..
Нет, в Радикале изредка такой сбой происходит. Если бы перед каждой картинкой перезагружать, то у меня в Советах пальцы бы отвалились...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13264
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 21:15
какие заботы, страшно подумать..
вставить картинку с синими курямт и с полторашками в салоне авто в полпервого ночи не получается.
какое горе..
никто не увидит ночью
хвосты от рыб и горы мусора..
после пьянки..
[Исправлено: alex_60, 17.09.2021 - 21:18]
вставить картинку с синими курямт и с полторашками в салоне авто в полпервого ночи не получается.
какое горе..
никто не увидит ночью
хвосты от рыб и горы мусора..
после пьянки..
[Исправлено: alex_60, 17.09.2021 - 21:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 23:34
Цитата:
Наконец то убрал свою гостиницу..
Ну не горы мусора, но часа три ушло после командировочных..
alex_60:
осты от рыб и горы мусора
осты от рыб и горы мусора
Наконец то убрал свою гостиницу..
Ну не горы мусора, но часа три ушло после командировочных..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 23:39
Ну что там по темам, ничего и никого..
Пятница 17е..
Никто не дискутирует, без абайки..
Пивной день в принципе, отдых..
Жаль что у меня работы валом..
Пятница 17е..
Никто не дискутирует, без абайки..
Пивной день в принципе, отдых..
Жаль что у меня работы валом..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 23:41
Дела бы пошли, бабе своей золотую цепочку пообещал, тысяч за 200, да еще и пуховик какой то надо..
Как жить без денег..
Или квартира в центре Костаная, или деньги..
Вот и весь выбор был..
Как жить без денег..
Или квартира в центре Костаная, или деньги..
Вот и весь выбор был..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 23:46
Еще и коммуналка, вся по счетчикам.
В Рудном двое были прописаны, без счетчиков, воду лей сколько хочешь, газом топи улицу и нормально..
Тут хочу сравнить, квартиры почти одинаковы, в Рудном сто квадратов, в Костанае правда меньше, 81.5, интересно, наверно даже дороже квартплата, еще и лифт и постоянно там надо что то во дворе..
В Рудном двое были прописаны, без счетчиков, воду лей сколько хочешь, газом топи улицу и нормально..
Тут хочу сравнить, квартиры почти одинаковы, в Рудном сто квадратов, в Костанае правда меньше, 81.5, интересно, наверно даже дороже квартплата, еще и лифт и постоянно там надо что то во дворе..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:07
Цитата:
Может Евросоюз, строился по типу СССР...
---
Ты зачем с историком споришь?!
drakon:
Может Евросоюз, строился по типу СССР...
---
Ты зачем с историком споришь?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:11
О, мне от животного снова привет передали! Снова я там такой нехороший. Да настолько, что если я это снова здесь выложу, то сразу в читатели перейду. Вот прям только что!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 17.09.2021 - 23:14]
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 17.09.2021 - 23:14]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:16
Пока присматривался к новому дому в Жана кале, тот что 12 этажей, цены на 20 тысяч за метр подорожали..
Теперь трешка в 104 квадрата, уже 35 с чем то миллионов..
Мда уш..
Теперь трешка в 104 квадрата, уже 35 с чем то миллионов..
Мда уш..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:24
Перекупы много выкупают, по 20, по 50 квартир..
Тоже думал купить на стадии котлована, несколько лимонов с одной хаты выигрыш за пару лет, но жена заартачилась..
Тоже думал купить на стадии котлована, несколько лимонов с одной хаты выигрыш за пару лет, но жена заартачилась..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.09.21 - 00:34
Цитата:
Хех..
Кто тебя в России так пугает, что ты аж сюда готов жаловаться...
Там нет на твоих обидчиков управы?
Обратись к порядочным людям просто, они рассудят..
Уже не ваш земляк:
Снова я там такой нехороший. Д
Снова я там такой нехороший. Д
Хех..
Кто тебя в России так пугает, что ты аж сюда готов жаловаться...
Там нет на твоих обидчиков управы?
Обратись к порядочным людям просто, они рассудят..
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