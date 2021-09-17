Отправлено: - 19:28

Добринцофф:



есть Сбер где кэшбек 1.3% на все покупки и не баллами ,а живыми деньгами.

Цитата:Цитата:Если много тратишь в месяц, то есть смысл присмотреться к банку ХоумКредит.Там можно получать до 5% бонусов, и тоже живыми деньгами.Но для этого нужно иметь у них депозит не менее 500 000, и неснижаемый остаток на карте не менее 100 000.При ежемесячных расходах более 40-45 тыс в месяц уже выгодно.Но процент по депозиту меньше, чем у Каспи.Само приложение у Каспи очень хорошее. Особенно по любым платежам за коммуналку, налоги, штрафы и т.п.