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≡ Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42399
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 14:24
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Маркетплейсы создают новые возможности для роста малого и среднего бизнеса в РК. Kaspi.kz в четвертый раз занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2021.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13264
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 14:24
#1
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бонусов при оплате практически не стало,
нулевые,,остались 0,5 процента с QR,
и по акциям.
платежи только с карты,раньше можно было с депозита,
слили все платежи в мобильную версию,
с десктопа не оплатишь,
проценты по депозитам самые низкие среди банков...
а ведь не так давно все было наоборот.
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Slava1985
§ Slava1985
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
5
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 16:37
#2
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К сожалению да, банки имеющие хорошие продукты скатываются у нас. Евразийский раньше завлекал хорошим депозитом, а потом они сделали голд карту и дерет постоянно комиссию за смс информирование, супруга отменяла услугу а она обратно. Хорошо я со старой картой еще хожу. Каспи тоже раскрутился, а бонусы пропадают. Хотя если сравнивать Каспи по скорости и технологиям лучший. Жалко что понижает планку в этом плане. Им надо зайти в другие страны и понижать планку там))) :lol: :lol: :lol:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
818
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 17:58
#3
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Как по мне, так реально Каспи - НАРОДНЫЙ банк №1. В сравнении с народным, евразийским и сбером - каспи самый лучший. Ставки по депозитам и стандартному кэшбэку примерно у всех банков сейчас одинаковые. Евразийский скатывается на дно, пока ещё курсы конвертации у них выгодные, а больше ничего. Срок депозита закончится, пошлю этот банк далеко... Народный наоборот, потихоньку (благодаря конкурентам думаю) со дна пытается подняться, но без особого энтузиазма правда. У каспи единственного работает обратная связь.

[Исправлено: KOS77, 17.09.2021 - 16:59]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8071
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 19:13
#4
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Цитата:
KOS77:
Ставки по депозитам и стандартному кэшбэку примерно у всех банков сейчас одинаковые.

По депозитам возможно,а вот по кэшбеку каспий уверенно сдаёт позиции,я их карту засунул далеко ,далеко,ещё с тех времён когда вместо 2%,сделали 1%,какой смысл работать с каспием если есть Сбер где кэшбек 1.3% на все покупки и не баллами ,а живыми деньгами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4838
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 19:15
#5
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Знакомый хочет в кредит новую машину, но Евразийский отказал по причине что в 19 году была просрочка по ипотеке на квартиру, однако пени и штрафы получили всрок, попутно нагадили в кредитной истории. Теперь чел сидит весь проблемный. Касаемо по каспи, они выдают только мелкие суммы, но в заемщиках почти вся страна, этим и вышли в лидеры.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
135
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 19:28
#6
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
есть Сбер где кэшбек 1.3% на все покупки и не баллами ,а живыми деньгами.

Если много тратишь в месяц, то есть смысл присмотреться к банку ХоумКредит.
Там можно получать до 5% бонусов, и тоже живыми деньгами.
Но для этого нужно иметь у них депозит не менее 500 000, и неснижаемый остаток на карте не менее 100 000.
При ежемесячных расходах более 40-45 тыс в месяц уже выгодно.
Но процент по депозиту меньше, чем у Каспи.
Само приложение у Каспи очень хорошее. Особенно по любым платежам за коммуналку, налоги, штрафы и т.п.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2460
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 18.09.21 - 00:05
#7
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Мне нравится их магазин, выбор огромен и можно поискать дешевле всякое барахлишко..
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