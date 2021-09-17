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Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42399
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 14:24
Маркетплейсы создают новые возможности для роста малого и среднего бизнеса в РК. Kaspi.kz в четвертый раз занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2021.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13264
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 14:24
бонусов при оплате практически не стало,
нулевые,,остались 0,5 процента с QR,
и по акциям.
платежи только с карты,раньше можно было с депозита,
слили все платежи в мобильную версию,
с десктопа не оплатишь,
проценты по депозитам самые низкие среди банков...
а ведь не так давно все было наоборот.
нулевые,,остались 0,5 процента с QR,
и по акциям.
платежи только с карты,раньше можно было с депозита,
слили все платежи в мобильную версию,
с десктопа не оплатишь,
проценты по депозитам самые низкие среди банков...
а ведь не так давно все было наоборот.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.09.21
- Сообщений:
- 5
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 16:37
К сожалению да, банки имеющие хорошие продукты скатываются у нас. Евразийский раньше завлекал хорошим депозитом, а потом они сделали голд карту и дерет постоянно комиссию за смс информирование, супруга отменяла услугу а она обратно. Хорошо я со старой картой еще хожу. Каспи тоже раскрутился, а бонусы пропадают. Хотя если сравнивать Каспи по скорости и технологиям лучший. Жалко что понижает планку в этом плане. Им надо зайти в другие страны и понижать планку там)))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 818
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 17:58
Как по мне, так реально Каспи - НАРОДНЫЙ банк №1. В сравнении с народным, евразийским и сбером - каспи самый лучший. Ставки по депозитам и стандартному кэшбэку примерно у всех банков сейчас одинаковые. Евразийский скатывается на дно, пока ещё курсы конвертации у них выгодные, а больше ничего. Срок депозита закончится, пошлю этот банк далеко... Народный наоборот, потихоньку (благодаря конкурентам думаю) со дна пытается подняться, но без особого энтузиазма правда. У каспи единственного работает обратная связь.
[Исправлено: KOS77, 17.09.2021 - 16:59]
[Исправлено: KOS77, 17.09.2021 - 16:59]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8071
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 19:13
Цитата:
По депозитам возможно,а вот по кэшбеку каспий уверенно сдаёт позиции,я их карту засунул далеко ,далеко,ещё с тех времён когда вместо 2%,сделали 1%,какой смысл работать с каспием если есть Сбер где кэшбек 1.3% на все покупки и не баллами ,а живыми деньгами.
KOS77:
Ставки по депозитам и стандартному кэшбэку примерно у всех банков сейчас одинаковые.
Ставки по депозитам и стандартному кэшбэку примерно у всех банков сейчас одинаковые.
По депозитам возможно,а вот по кэшбеку каспий уверенно сдаёт позиции,я их карту засунул далеко ,далеко,ещё с тех времён когда вместо 2%,сделали 1%,какой смысл работать с каспием если есть Сбер где кэшбек 1.3% на все покупки и не баллами ,а живыми деньгами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4838
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 19:15
Знакомый хочет в кредит новую машину, но Евразийский отказал по причине что в 19 году была просрочка по ипотеке на квартиру, однако пени и штрафы получили всрок, попутно нагадили в кредитной истории. Теперь чел сидит весь проблемный. Касаемо по каспи, они выдают только мелкие суммы, но в заемщиках почти вся страна, этим и вышли в лидеры.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 135
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 19:28
Цитата:
Цитата:
Если много тратишь в месяц, то есть смысл присмотреться к банку ХоумКредит.
Там можно получать до 5% бонусов, и тоже живыми деньгами.
Но для этого нужно иметь у них депозит не менее 500 000, и неснижаемый остаток на карте не менее 100 000.
При ежемесячных расходах более 40-45 тыс в месяц уже выгодно.
Но процент по депозиту меньше, чем у Каспи.
Само приложение у Каспи очень хорошее. Особенно по любым платежам за коммуналку, налоги, штрафы и т.п.
Добринцофф:
Цитата:
есть Сбер где кэшбек 1.3% на все покупки и не баллами ,а живыми деньгами.
Если много тратишь в месяц, то есть смысл присмотреться к банку ХоумКредит.
Там можно получать до 5% бонусов, и тоже живыми деньгами.
Но для этого нужно иметь у них депозит не менее 500 000, и неснижаемый остаток на карте не менее 100 000.
При ежемесячных расходах более 40-45 тыс в месяц уже выгодно.
Но процент по депозиту меньше, чем у Каспи.
Само приложение у Каспи очень хорошее. Особенно по любым платежам за коммуналку, налоги, штрафы и т.п.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2460
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 18.09.21 - 00:05
Мне нравится их магазин, выбор огромен и можно поискать дешевле всякое барахлишко..
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