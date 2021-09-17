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≡ Костанайские лыжники будут бороться за олимпийские лицензии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42399
Костанайские лыжники будут бороться за олимпийские лицензии
Отправлено: 17.09.21 - 23:59
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Теперь все соревнования - и республиканские, и международные - будут так или иначе рассматриваться сквозь призму XXIV зимних Олимпийских игр. Не стал исключением и прошедший в Щучинске главный летний старт отечественных лыжников.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2460
Re: Костанайские лыжники будут бороться за олимпийские лицензии
Отправлено: 17.09.21 - 23:59
#1
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Надо российских со второго состава было скупить, все лучше было бы..
У нас степи и пустыни, какие лыжи?
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