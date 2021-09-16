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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.21 - 22:09
#6001
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А если фотку по свежее, пропустит или нет..

https://d.radikal.ru/d35/2109/08/28d471329688.jpg

Не пускает.

[Исправлено: 111, 16.09.2021 - 22:10]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22730
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:21
#6002
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Всё, техосмотр сегодня - прошёл.Может,послелний раз.

Следующий - через 2 года... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:27
#6003
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Цитата:
drakon:
Всё, техосмотр сегодня -


у нас по интернету проходят.
цифровизация.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:46
#6004
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Цитата:
alex_60:
у нас по интернету проходят. цифровизация.

У нас вообще не проходят. Один раз только если продать захочешь. А так можно купить с нуля и до победного конца, без техосмотра :lol: :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.21 - 21:48
#6005
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В принципе даже при продаже можно не проходить если лень. Тогда покупатель это сам сделает за вас :lol:
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