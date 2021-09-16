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≡ Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42398
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
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«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
Читать статью

d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
247
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:01
#30
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Цитата:
alex_60:
а рядом с этими орденами в период уборки урожая На восточном въезде в город, со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень.


Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов. И упоминавшийся в статье кустанайский миллиард - это как раз в пудах. Почему именно в них так считали зерно, мне, тогдашнему школьнику, было непонятно. А миллионы тонн появились уже в 80-х
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
247
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:08
#31
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Цитата:
alex_60:
значит этому дому с Радугой больше шестидесяти лет. умели строить на века в советское время


Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа. Постоит еще, люди умели строить
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
115
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:10
#32
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Цитата:
yudjin:

А вот этот монумент отливал в бетоне отец моего друга и одноклассника, д.Коля Решетняк.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13261
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:20
#33
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Цитата:
dvb:
Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов.


да,согласен,именно так и было.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
135
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 17:19
#34
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Очень показателен опрос жителей Москвы В особенности молодежи Кто такой Ленин? и когда началась война? Мало кто ответить смог Это к вопросу знания истории

Идет внутришкольная олимпиада среди старшеклассников в 23-ей школе. Вопрос: Назовите улицу по фото? Ответ: 1. Большая, 2.Не знаю. 3. Аль-Фараби.
У нас вообще никто не скажет, кто Ленин, и прочее про СССР.
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Гашек в Костанае не был

Вот и ты не знаешь истории нашего города.
Гашек участвовал в освобождении области. За красных тут воевал.

[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 17:20]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
135
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 17:28
#35
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Цитата:
dvb:

Цитата:
Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа.

Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки.
Стены его из материала разрушенного Собора возле Центрального сквера, который стоял напротив нынешнего главного здания Университета (частично тоже построенного из кирпичей разрушенного Собора).
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
247
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 17:32
#36
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Цитата:
serg kost:
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки. Стены его из материала разрушенного Собора возле Центрального сквера, который стоял напротив нынешнего главного здания Университета (частично тоже построенного из кирпичей разрушенного Собора).


Я имел в виду первый многоквартирный 4-х этажный дом. Колос им и был.
А трехэтажные в городе были и раньше, это так
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3658
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 19:12
#37
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Цитата:
Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа.
---- Я в этом доме жил .Он был сдан в 1963 году. В одном подъезде жил с родителями Дважды героя Советского Союза Л. И. Беды.И лично его видел. Даже его папаху и китель мерил. А звездочки на кителе - дубликаты ,оригиналы только по торжественным случаям.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3658
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 19:21
#38
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И , кстати , дом в 5 этажей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7758
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 20:07
#39
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Цитата:
serg kost:
Вообще первая многоэтажка в Кустанае была построена по адресу Гоголя 67. Это трёхэтажный дом для семей госслужащих, емнип 1937 года постройки.

Вот он



Цитата:
Гога:
И , кстати , дом в 5 этажей.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3658
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 20:16
#40
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Цитата:
yudjin:

--_-Фото дома , где Колос ,тоже есть у меня. Три левых окна на втором этаже - мы там жили , над нами - Беда.
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