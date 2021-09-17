Цитата:
abaika95:
Цитата:
Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страны
Цитата:
Итого в составе Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины военнослужащих - 25 тыс. человек, включая 1987 человек в морской пехоте и морской авиации наземного базирования.
А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?
Цитата:
abaika95:СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза
Ты опять чебурахнулся.
В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.
В СЭВ у каждой страны была определенная свобода действий, свои, отличные от других законы, не было открытых границ и много еще различий.
А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.
То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.
Цитата:
Какие земли присоединяла?)
Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.
Вообще интересная тема, как до ВОВ границы постоянно делили. Казахстану и от Узбекистана немного перепало.
Цитата:
Ты даже переобуваться не можешь нормально
Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?
Ты даже по наводке тупишь как чебурашка.[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 21:04]