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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:09
#8356
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Получилось..
Интересно, перед каждой картинкой теперь что ли перезагружать..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
115
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:13
#8357
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Цитата:
alex_60:

хороший радикал,блокирует дурость.
---
Упс!
А мне тут кто-то про моё "умение" говорил... Так выходит, что "дело было не в бобине..."
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:36
#8358
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страны

Цитата:
Итого в составе Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины военнослужащих - 25 тыс. человек, включая 1987 человек в морской пехоте и морской авиации наземного базирования.

А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?
Цитата:
abaika95:СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза

Ты опять чебурахнулся.
В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.
В СЭВ у каждой страны была определенная свобода действий, свои, отличные от других законы, не было открытых границ и много еще различий.
А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.
То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.
Цитата:
Какие земли присоединяла?)

Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.
Вообще интересная тема, как до ВОВ границы постоянно делили. Казахстану и от Узбекистана немного перепало.
Цитата:
Ты даже переобуваться не можешь нормально

Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?
Ты даже по наводке тупишь как чебурашка.

[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 21:04]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22729
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:54
#8359
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Цитата:
abaika95:
А СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза

Может Евросоюз, строился по типу СССР... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 21:01
#8360
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Цитата:
111:
Получилось.. Интересно, перед каждой картинкой теперь что ли перезагружать..

Нет, в Радикале изредка такой сбой происходит. Если бы перед каждой картинкой перезагружать, то у меня в Советах пальцы бы отвалились... :lol:
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