Отправлено: - 20:36

abaika95:



Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страны



Итого в составе Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины военнослужащих - 25 тыс. человек, включая 1987 человек в морской пехоте и морской авиации наземного базирования.

abaika95:СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза

Какие земли присоединяла?)

Ты даже переобуваться не можешь нормально

[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 21:04]

Цитата:Цитата:Цитата:А теперь найди, где в договоре запрет на ГРУ?Цитата:Ты опять чебурахнулся.В ЕЭС всё решается через единый центр. И каждая страна имеет право вето.В СЭВ у каждой страны была определенная свобода действий, свои, отличные от других законы, не было открытых границ и много еще различий.А страны Азии и Африки так вообще кормились из Москвы.То есть, СССР это была Империя наоборот. Не выкачивала ресурсы, а наоборот, отдавала.Цитата:Жаркент хотя бы. Туда мой прадед переселился с семьей границу защищать.Вообще интересная тема, как до ВОВ границы постоянно делили. Казахстану и от Узбекистана немного перепало.Цитата:Так крест Ермаку в Тобольске стоит, или нет?Ты даже по наводке тупишь как чебурашка.