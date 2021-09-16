Отправлено: - 16:01

alex_60:

а рядом с этими орденами в период уборки урожая На восточном въезде в город, со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень.

Цитата:Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов. И упоминавшийся в статье кустанайский миллиард - это как раз в пудах. Почему именно в них так считали зерно, мне, тогдашнему школьнику, было непонятно. А миллионы тонн появились уже в 80-х