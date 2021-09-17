Америка каждый месяц высылает гранд на очернение Путина и его политики Только вот они не называют это русофобией
То есть, ты не любишь Путина, но хорошо относишься к русским и к России? Или ты ненавидишь и Россию тоже? Цитата:
abaika95:
Цитата:
Давай тогда пруф этого договора
Ты настолько слаб умом, что не можешь его найти? Почему-то я сам в твоих высказываниях разбираюсь, и указываю, где ты врешь. В договоре о базе ЧФ нет ни слова про запрет спецназа ГРУ. Только наземные объекты, корабли и суда, максимальное количество живой силы и техники. Найди мне про запрет в Крыму спецназа ГРУ. А то врешь уже который раз, что он там был запрещён. Цитата:
abaika95:
Цитата:
В 1960году тут была российская империя или всё-таки союз советских республик?
И СССР был своего рода империей. И Российская Империя сюда присылала первых врачей, и строила железные дороги. А также строила города, и присоединяла земли, доставшиеся в итоге будущему Казахстану. Цитата:
abaika95:
Цитата:
Это какая уже по счету твоя лужа?
Вот я и пишу, что крест Ермаку поставили. А ты в очередной раз в лужу сел. Уши у тебя большие, а ума мало. Слышал звон... Прямо как ЧебуРашка.
drakon: Так он там весте с Токаевым и Назарбаевым, бухают
Раньше возможно Сейчас уже наврядле Цитата:
serg kost: То есть, ты не любишь Путина, но хорошо относишься к русским и к России? Или ты ненавидишь и Россию тоже?
Я не люблю Путина Он ведёт Росиию после 14 года к фашизму Я не люблю фашизм Потомучто фашизм это потокание низменным чувствам толпы Российскую пропаганду и правительство не люблю И не люблю тех русских которые корчат из себя шовинистов пока по соплям не получили К России отношусь нормально Россия и Россия что в ней не любить? Цитата:
serg kost: В договоре о базе ЧФ нет ни слова про запрет спецназа ГРУ. Только наземные объекты, корабли и суда, максимальное количество живой силы и техники.
Дедя петя ты дурак?)) Ты сам то понял что написал?) Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страны Давай его сюда уже наконец)Цитата:
serg kost: И СССР был своего рода империей.
Своего рода или империей? Империя имеет нац центр А СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза Цитата:
serg kost: И Российская Империя сюда присылала первых врачей, и строила железные дороги. А также строила города, и присоединяла земли, доставшиеся в итоге будущему Казахстану.
Какие земли присоединяла?) Камчатку?) Это как немцы в 41 когда захватили Украину доказывали бы что Крым украинский потомучто они ей его присоединили) И да железные дороги и врачей присылали ради колонистов Но не как ради всех Цитата:
serg kost: Вот я и пишу, что крест Ермаку поставили
Ты даже переобуваться не можешь нормально)) Опять в луже хохол Цитата:
serg kost: Тебе не угодишь: В России шовинисты-плохо В России не шовинисты-тоже плохо.
Где я написал что это плохо? Ты кроме того что тупишь ещё и слепенький?)
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