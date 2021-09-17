Отправлено: - 20:00

drakon:

Так он там весте с Токаевым и Назарбаевым, бухают

serg kost:

То есть, ты не любишь Путина, но хорошо относишься к русским и к России? Или ты ненавидишь и Россию тоже?

serg kost:

В договоре о базе ЧФ нет ни слова про запрет спецназа ГРУ. Только наземные объекты, корабли и суда, максимальное количество живой силы и техники.

serg kost:

И СССР был своего рода империей.

serg kost:

И Российская Империя сюда присылала первых врачей, и строила железные дороги. А также строила города, и присоединяла земли, доставшиеся в итоге будущему Казахстану.

serg kost:

Вот я и пишу, что крест Ермаку поставили

serg kost:

Тебе не угодишь: В России шовинисты-плохо В России не шовинисты-тоже плохо.

Цитата:Раньше возможноСейчас уже наврядлеЦитата:Я не люблю ПутинаОн ведёт Росиию после 14 года к фашизмуЯ не люблю фашизмПотомучто фашизм это потокание низменным чувствам толпыРоссийскую пропаганду и правительство не люблюИ не люблю тех русских которые корчат из себя шовинистов пока по соплям не получилиК России отношусь нормальноРоссия и Россия что в ней не любить? Цитата:Дедя петя ты дурак?))Ты сам то понял что написал?)Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страныДавай его сюда уже наконец)Цитата:Своего рода или империей?Империя имеет нац центрА СССР изначально строился как союз государств по типу ЕвросоюзаЦитата:Какие земли присоединяла?)Камчатку?)Это как немцы в 41 когда захватили Украину доказывали бы что Крым украинский потомучто они ей его присоединили)И да железные дороги и врачей присылали ради колонистовНо не как ради всехЦитата:Ты даже переобуваться не можешь нормально))Опять в луже хохолЦитата:Где я написал что это плохо?Ты кроме того что тупишь ещё и слепенький?)