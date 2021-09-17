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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 17:02
#8341
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лужа для Сереги Цитата:
serg kost:
Врешь, как обычно.

Серёга они там ещё и аэропорт не дали назвать в честь Ермака
Это какая уже по счету твоя лужа?
Цитата:
Victor Yang:
Вот примерно то же самое что Не земляк цитировал.

А я не видел что он цитировал
Его быстро замазали
Цитата:
elektron:
Так интереса ради, можно?

Нет)
Цитата:
maxsaf:
Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят пожалуйста" или ребенок кричит: "кто сьел моего негритенка" писец, додумались же.

Что не так? В Канаде разрешено называть пирожные краснокожий ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 17:05
#8342
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В Москве на двух станциях метро перевели указатели на узбекский и таджикский язык
Прогресс
Значит до сноса памятников казакам в Сибири не долго осталось
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22729
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 18:00
#8343
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Цитата:
abaika95:
Что-то часто стал уходить в запои

Так он там весте с Токаевым и Назарбаевым, бухают... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 17.09.2021 - 18:05]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:12
#8344
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Америка каждый месяц высылает гранд на очернение Путина и его политики Только вот они не называют это русофобией

То есть, ты не любишь Путина, но хорошо относишься к русским и к России?
Или ты ненавидишь и Россию тоже?
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Давай тогда пруф этого договора

Ты настолько слаб умом, что не можешь его найти?
Почему-то я сам в твоих высказываниях разбираюсь, и указываю, где ты врешь.
В договоре о базе ЧФ нет ни слова про запрет спецназа ГРУ. Только наземные объекты, корабли и суда, максимальное количество живой силы и техники.
Найди мне про запрет в Крыму спецназа ГРУ. А то врешь уже который раз, что он там был запрещён.
Цитата:
abaika95:

Цитата:
В 1960году тут была российская империя или всё-таки союз советских республик?

И СССР был своего рода империей.
И Российская Империя сюда присылала первых врачей, и строила железные дороги.
А также строила города, и присоединяла земли, доставшиеся в итоге будущему Казахстану.
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Это какая уже по счету твоя лужа?

Вот я и пишу, что крест Ермаку поставили. А ты в очередной раз в лужу сел.
Уши у тебя большие, а ума мало. Слышал звон...
Прямо как ЧебуРашка.

[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 19:13]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:20
#8345
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
В Москве на двух станциях метро перевели указатели на узбекский и таджикский язык

Тебе не угодишь:
В России шовинисты-плохо
В России не шовинисты-тоже плохо.
Там рядом миграционный центр. Быстрее дойдут, быстрее денежку занесут. А там хорошо умеют деньги трясти за всякое разное...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:34
#8346
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И опять дорога...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:36
#8347
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О, дорожная пицца..



Ехать еще далеко, подкрепляется..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:38
#8348
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В шаурмячную желательно вести всех своих детей, там раздают бесплатно чупа чупсы..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:42
#8349
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Смотрим во что превратилась наша кормилица, на следующий год надо как то взяться за нее..

https://d.radikal.ru/d09/2109/1e/4f12c5f62bca.jpg

https://c.radikal.ru/c38/2109/a4/8d703bde14ae.jpg

[Исправлено: 111, 17.09.2021 - 19:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:45
#8350
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Странный такой Радикал..
А нука для пробы..
На даче картинка какая то..

https://d.radikal.ru/d41/2109/d8/79d41606f88b.jpg
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13261
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:49
#8351
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хороший радикал,
блокирует дурость.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2532
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 19:57
#8352
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Цитата:
111:
Странный такой Радикал..

Перезагрузки гаджета просит.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9952
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:00
#8353
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Цитата:
drakon:
Так он там весте с Токаевым и Назарбаевым, бухают

Раньше возможно
Сейчас уже наврядле
Цитата:
serg kost:
То есть, ты не любишь Путина, но хорошо относишься к русским и к России? Или ты ненавидишь и Россию тоже?

Я не люблю Путина
Он ведёт Росиию после 14 года к фашизму
Я не люблю фашизм
Потомучто фашизм это потокание низменным чувствам толпы
Российскую пропаганду и правительство не люблю
И не люблю тех русских которые корчат из себя шовинистов пока по соплям не получили
К России отношусь нормально
Россия и Россия что в ней не любить? Цитата:
serg kost:
В договоре о базе ЧФ нет ни слова про запрет спецназа ГРУ. Только наземные объекты, корабли и суда, максимальное количество живой силы и техники.

Дедя петя ты дурак?))
Ты сам то понял что написал?)
Договор на то и договор в нем прописано все что разрешено иметь на территории другой страны
Давай его сюда уже наконец)Цитата:
serg kost:
И СССР был своего рода империей.

Своего рода или империей?
Империя имеет нац центр
А СССР изначально строился как союз государств по типу Евросоюза
Цитата:
serg kost:
И Российская Империя сюда присылала первых врачей, и строила железные дороги. А также строила города, и присоединяла земли, доставшиеся в итоге будущему Казахстану.

Какие земли присоединяла?)
Камчатку?)
Это как немцы в 41 когда захватили Украину доказывали бы что Крым украинский потомучто они ей его присоединили)
И да железные дороги и врачей присылали ради колонистов
Но не как ради всех
Цитата:
serg kost:
Вот я и пишу, что крест Ермаку поставили

Ты даже переобуваться не можешь нормально))
Опять в луже хохол
Цитата:
serg kost:
Тебе не угодишь: В России шовинисты-плохо В России не шовинисты-тоже плохо.

Где я написал что это плохо?
Ты кроме того что тупишь ещё и слепенький?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:03
#8354
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Цитата:
Козлов я:
Перезагрузки гаджета просит.

Попробую, спасибо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 20:07
#8355
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А нука попробую то же фото..

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