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≡ Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42398
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 14:24
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Маркетплейсы создают новые возможности для роста малого и среднего бизнеса в РК. Kaspi.kz в четвертый раз занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2021.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 14:24
#1
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бонусов при оплате практически не стало,
нулевые,,остались 0,5 процента с QR,
и по акциям.
платежи только с карты,раньше можно было с депозита,
слили все платежи в мобильную версию,
с десктопа не оплатишь,
проценты по депозитам самые низкие среди банков...
а ведь не так давно все было наоборот.
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Slava1985
§ Slava1985
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
5
Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...
Отправлено: 17.09.21 - 16:37
#2
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К сожалению да, банки имеющие хорошие продукты скатываются у нас. Евразийский раньше завлекал хорошим депозитом, а потом они сделали голд карту и дерет постоянно комиссию за смс информирование, супруга отменяла услугу а она обратно. Хорошо я со старой картой еще хожу. Каспи тоже раскрутился, а бонусы пропадают. Хотя если сравнивать Каспи по скорости и технологиям лучший. Жалко что понижает планку в этом плане. Им надо зайти в другие страны и понижать планку там))) :lol: :lol: :lol:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
818
Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 17:58
#3
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Как по мне, так реально Каспи - НАРОДНЫЙ банк №1. В сравнении с народным, евразийским и сбером - каспи самый лучший. Ставки по депозитам и стандартному кэшбэку примерно у всех банков сейчас одинаковые. Евразийский скатывается на дно, пока ещё курсы конвертации у них выгодные, а больше ничего. Срок депозита закончится, пошлю этот банк далеко... Народный наоборот, потихоньку (благодаря конкурентам думаю) со дна пытается подняться, но без особого энтузиазма правда. У каспи единственного работает обратная связь.

[Исправлено: KOS77, 17.09.2021 - 16:59]
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