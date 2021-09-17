Отправлено: - 16:37

К сожалению да, банки имеющие хорошие продукты скатываются у нас. Евразийский раньше завлекал хорошим депозитом, а потом они сделали голд карту и дерет постоянно комиссию за смс информирование, супруга отменяла услугу а она обратно. Хорошо я со старой картой еще хожу. Каспи тоже раскрутился, а бонусы пропадают. Хотя если сравнивать Каспи по скорости и технологиям лучший. Жалко что понижает планку в этом плане. Им надо зайти в другие страны и понижать планку там)))