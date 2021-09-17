Re: Карантин из-за заболевших коронавирусом детей ввели в 55...

Отправлено: - 17:44

Цитата://Количество классов на карантине вам лучше уточнить в управлении образования.//



Когда готовишься к публичному мероприятию, с собой нужно брать ВСЕ данные по своему ведомству и быть готовым к ЛЮБЫМ вопросам: - это называется ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.