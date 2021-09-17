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≡ Карантин из-за заболевших коронавирусом детей ввели в 55 школах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42398
Карантин из-за заболевших коронавирусом детей ввели в 55 школах Костанайской области
Отправлено: 17.09.21 - 17:44
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Брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 17 сентября. Как сообщил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ, за сутки 16 сентября в области зарегистрировали 140 заболевших.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2010
Re: Карантин из-за заболевших коронавирусом детей ввели в 55...
Отправлено: 17.09.21 - 17:44
#1
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Цитата://Количество классов на карантине вам лучше уточнить в управлении образования.//

Когда готовишься к публичному мероприятию, с собой нужно брать ВСЕ данные по своему ведомству и быть готовым к ЛЮБЫМ вопросам: - это называется ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
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