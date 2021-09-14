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≡ Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42398
Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
Отправлено: 14.09.21 - 11:15
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Количество рейсов между странами увеличивается почти в три раза. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ. Также появится один рейс в неделю из Костаная.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
Отправлено: 14.09.21 - 16:51
#15
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Цитата:
Сабыр:
,80% людей отдыхают летом.


Европа только открывается для туристов
из наших стран. постепенно так..
время немного другое,все по другому..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4837
Re: Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21...
Отправлено: 14.09.21 - 23:02
#16
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Очень интересно, аркалыкский аэропорт вроде сохранили и не разграбили, даже хрустальные люстры на месте. Аким что-то говорил на тему восстановить...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
Re: Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21...
Отправлено: 15.09.21 - 09:47
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
аркалыкский аэропорт вроде сохранили и не разграбили,


в советское время он был способен принимать самолёты Ил-76, Ту-154
и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.
выполнялись авиарейсы во многие города Казахстана и в Москву. Также существовали рейсы по местным воздушным линиям.
представляете,было, рейс Аркалык-Москва.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2252
Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
Отправлено: 15.09.21 - 10:13
#18
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Цитата:
alex_60:
представляете,было, рейс Аркалык-Москва.

все областные центры при СССР имели прямой рейс с Москвой. Аркалык тоже был областным центром.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
247
Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
Отправлено: 17.09.21 - 17:26
#19
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Расскажу, пожалуй, что увидел тут в местном аэропорту неделю назад, когда прилетел транзитом через Астану.
Первое, что бросилось в глаза, это здоровая свежая заплатка на стоянке самолета, которая сейчас ближайшая к зданию аэровокзала. Не заметить невозможно, прямо с трапа на нее выходишь. Сколько там времени прошло, как новый перрон в аэропорту положили, года полтора? И уже перрон просел.Вот такое качество, интересно сколько всякие акимчики на откаты взяли.
Дальше еще веселей. Пассажиры пешком идут на выход к воротам, где выходили еще в советские времена. Все топчутся там. Багаж привезли к этому месту на бортовой машине и с нее пассажиры его забирали сами. В общем, уровень сервиса понятен. Улетающих пассажиров регистрируют и сажают в нынешнем зале прилета, они там все не помещаются и стоят на огороженной рядом с ним территории на летном поле. Идет какое-то строительство в самом здании и в павильоне вылета, судя по всему пытаются его как-то расширить, хотя места там для этого совсем немного. Редакция, вы бы съездили туда, посмотрели бы на весь этот бедлам, вопросы бы им позадавали, что там происходит и что они там ваяют
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