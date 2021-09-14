Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября

Отправлено: - 17:26

Расскажу, пожалуй, что увидел тут в местном аэропорту неделю назад, когда прилетел транзитом через Астану.

Первое, что бросилось в глаза, это здоровая свежая заплатка на стоянке самолета, которая сейчас ближайшая к зданию аэровокзала. Не заметить невозможно, прямо с трапа на нее выходишь. Сколько там времени прошло, как новый перрон в аэропорту положили, года полтора? И уже перрон просел.Вот такое качество, интересно сколько всякие акимчики на откаты взяли.

Дальше еще веселей. Пассажиры пешком идут на выход к воротам, где выходили еще в советские времена. Все топчутся там. Багаж привезли к этому месту на бортовой машине и с нее пассажиры его забирали сами. В общем, уровень сервиса понятен. Улетающих пассажиров регистрируют и сажают в нынешнем зале прилета, они там все не помещаются и стоят на огороженной рядом с ним территории на летном поле. Идет какое-то строительство в самом здании и в павильоне вылета, судя по всему пытаются его как-то расширить, хотя места там для этого совсем немного. Редакция, вы бы съездили туда, посмотрели бы на весь этот бедлам, вопросы бы им позадавали, что там происходит и что они там ваяют