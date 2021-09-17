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≡ Храму - быть? Общественность Рудного вновь просит соорудить им нечто грандиозное
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42397
Храму - быть? Общественность Рудного вновь просит соорудить им нечто грандиозное
Отправлено: 17.09.21 - 16:34
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Тут самое время задуматься, нужны ли нам пустующие храмы, чья безжизненность порочит саму идею православия? Или лучше пусть будет меньше церквей, но таких, которые будут притягивать верующих?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
Храму - быть? Общественность Рудного вновь просит соорудить им нечто грандиозное
Отправлено: 17.09.21 - 16:34
#1
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//Справочники сообщают что в Казахстане 20% православных, от общего числа верующих//

написав это ,автор совершенно забыл,что это север Казахстана.
в Рудном проживает больше 55 процентов только русских,
добавьте сюда белорусов,украинцев...
как кстати и в Кустанае.
так что мимо,просто мимо..

//Считать чужие деньги – это дурной тон//

да,да,а автор их считает.

//И речь идет даже не столько о Православии, сколько об очередном плевке в лицо горожан//

по моему автор сейчас плюнул... на православие..

//Для большинства жителей города, далёких от религии, это имя мало что значит//

что же вы тогда лезете рассуждать о том о чем не знаете?

дальше и комментировать статью не хочется.

[Исправлено: alex_60, 17.09.2021 - 16:41]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9945
Re: Храму - быть? Общественность Рудного вновь просит соорудить...
Отправлено: 17.09.21 - 16:36
#2
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Цитата:
Нет, мы не богоборцы и не противники храмов и религии. 

Кто это МЫ? Вот этот главный вопрос возникает при обсуждении того или иного момента в сфере благоустройства или строительства? Кто эти пресловутые МЫ которые всегда против или за чего-то?
Ведь понятно что не 90% рудничан были против установки колеса обозрения
Всегда кто-то один или два поднимает волну,а за ней уже идут другие.
Гиньятов к примеру с самого начала топил против колеса,он сделал все чтобы на этапе строительства горожане восприняли этот объект негативно потомучто он ему не понравился (тогда ещё небыло видео с крутящимися кабинками)
Также Кучка активистов во главе с Ведлер топит за перевод времени в области,не стремясь к конструктивному диалогу потрясая учебником за 6 класс она безапеллеционо решила за всех что перевод нужен и баста,все доводы стороны против она отметает ненаучностью подхода.
Так и тут когда читал статью в принципе соглашался со всеми доводами автора
Осталось решить кто это ВЫ конкретно кто против церкви?
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