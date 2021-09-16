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≡ Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42397
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
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«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
245
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:01
#30
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Цитата:
alex_60:
а рядом с этими орденами в период уборки урожая На восточном въезде в город, со стороны реки Тобол, была установлена крупномасштабная архитектурная надпись-стела с пятиметровыми цифрами, подобная этой: «385 тыс. тонн зерна», где число тонн обновлялось каждыйдень.


Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов. И упоминавшийся в статье кустанайский миллиард - это как раз в пудах. Почему именно в них так считали зерно, мне, тогдашнему школьнику, было непонятно. А миллионы тонн появились уже в 80-х
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
245
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:08
#31
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Цитата:
alex_60:
значит этому дому с Радугой больше шестидесяти лет. умели строить на века в советское время


Первый такой дом в городе, как нам рассказывали, - это, где магазин Колос, напротив старого ЗАГСа. Постоит еще, люди умели строить
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
114
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:10
#32
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Цитата:
yudjin:

А вот этот монумент отливал в бетоне отец моего друга и одноклассника, д.Коля Решетняк.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 17.09.21 - 16:20
#33
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Цитата:
dvb:
Уточню, там цифры всегда были в миллионах пудов.


да,согласен,именно так и было.
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