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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2530
Советы на каждый день
Отправлено: 17.09.21 - 16:07
#451
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УБИРАЕМ ЗАЗОРЫ НА ЛАМИНАТЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
На старом ламинате, виниловой плитке с замками иногда появляются зазоры между ламелями, которых раньше не было. Это следствие линейного расширения напольного покрытия. Подобные зазоры возможно убрать, не разбирая покрытия.



Что нужно:

- Молоток
- Деревянный брусок
- Двусторонний скотч
- Скоба для укладки ламината.

Перед тем, как убрать зазор, нужно вычистить его от грязи и пропылесосить, иначе замок не закроется до конца.
Вдоль на ламель, которую нужно подбить, наклеивается на двусторонний скотч деревянный брусок.



Затем он прижимается ногой и подбивается молотком с торца, пока замок не закроется.



Сорвать потом брусок можно с помощью скобы для укладки ламината.




Как подвинуть ламинат от стены.



Если нужно сдвинуть крайнюю короткую ламель под стенкой, тогда брусок приклеивается уже поперек под самым плинтусом. Его необходимо также прижать ногой, предварительно подложив скобу так, чтобы подцепить брусок. Затем ударами молотка по ее второму крюку можно сдвинуть ламель до закрытия замка.





Еще крайнюю ламель можно сдвигать, не подбивая скобу, а использовать ее как рычаг, упираясь в стену или плинтус. Чтобы на них не появилась вмятина, используйте твердую подложку. Это может быть вторая скоба или рейка.



Удачи!
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