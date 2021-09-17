Отправлено: - 15:38

Сабыр:

Ну теперь и у нас переманили это путинское пропагандное слово "хлопок".

Цитата:Разделение на хлопок и взрыв было ещё тогда, когда Путин школьный аттестат не получил. Осваивайте старые учебники ГО и ПБ. Может, заодно и узнаете, что все стали совершенно неправильно называть эпицентром взрыва не то, что им является. Даже учебник ГО может расширить кругозор.