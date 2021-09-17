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«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
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