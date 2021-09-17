Re: Kaspi.kz вновь признан №1 в электронной коммерции в...

Отправлено: - 14:24

бонусов при оплате практически не стало,

нулевые,,остались 0,5 процента с QR,

и по акциям.

платежи только с карты,раньше можно было с депозита,

слили все платежи в мобильную версию,

с десктопа не оплатишь,

проценты по депозитам самые низкие среди банков...

а ведь не так давно все было наоборот.