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≡ «Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42397
«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 17.09.21 - 11:47
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В погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной «Polynor». При ее использовании образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной газо-воздушной смеси, что привело к хлопку.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
709
Re: «Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от...
Отправлено: 17.09.21 - 11:47
#1
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Ну теперь и у нас переманили это путинское пропагандное слово "хлопок". Так и пишите взрыв,чё вы. Нам скрывать нечего,в отличии от деда вовы.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 17.09.21 - 13:45
#2
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///При ее использовании образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной газовоздушной смеси, что привело к хлопку.//

///"Один из мужчин решил спуститься в подвал с зажженной сигаретой. В результате чего произошел хлопок и взрыв", - пояснил очевидец////

[Исправлено: alex_60, 17.09.2021 - 13:47]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13260
«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 17.09.21 - 13:50
#3
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Цитата:
Сабыр:
это путинское пропагандное слово


у тебя сегодня два поста о новостях в городе,
и в обоих ты Путина вставил .
опять он тебя душил ночью во сне?

[Исправлено: alex_60, 17.09.2021 - 13:54]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2530
«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 17.09.21 - 14:13
#4
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Цитата:
alex_60:
у тебя сегодня два поста о новостях в городе, и в обоих ты Путина вставил . опять он тебя душил ночью во сне?




[Исправлено: Козлов я, 17.09.2021 - 14:35]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
709
«Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от которого пострадали 3 человека, прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 17.09.21 - 14:28
#5
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Цитата:
alex_60:
у тебя сегодня два поста

Шура,ты за мной следишь и конспектируешь? :lol: Честно-польщён. :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
524
Re: «Произошел хлопок в погребе» - Взрыв газового баллона, от...
Отправлено: 17.09.21 - 15:38
#6
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Цитата:
Сабыр:
Ну теперь и у нас переманили это путинское пропагандное слово "хлопок".

Разделение на хлопок и взрыв было ещё тогда, когда Путин школьный аттестат не получил. Осваивайте старые учебники ГО и ПБ. Может, заодно и узнаете, что все стали совершенно неправильно называть эпицентром взрыва не то, что им является. Даже учебник ГО может расширить кругозор.
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