Re: "Поборов не будет" - На критику строительства...

Отправлено: - 13:12

Ну по тихому можно, с Качарцев например, снова, премии недодать, сверхурочные, ну и командировочных подрядчиков и суб, много, с тех тоже можно хорошо шибануть..

Всему воля Божья..