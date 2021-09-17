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≡ "Поборов не будет" - На критику строительства нового храма ответили в акимате Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42395
"Поборов не будет" - На критику строительства нового храма ответили в акимате Рудного
Отправлено: 17.09.21 - 13:12
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Заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ 16 сентября обратился к горожанам с заявлением о том, что бюджетные деньги на строительство нового храма тратить не будут, а вероятность сбора средств с сотрудников ССГПО исключена.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2440
Re: "Поборов не будет" - На критику строительства...
Отправлено: 17.09.21 - 13:12
#1
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Ну по тихому можно, с Качарцев например, снова, премии недодать, сверхурочные, ну и командировочных подрядчиков и суб, много, с тех тоже можно хорошо шибануть..
Всему воля Божья..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2007
Re: "Поборов не будет" - На критику строительства...
Отправлено: 17.09.21 - 14:10
#2
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Интересно: - среди руководства г.Рудного есть люди исповедующие православие и у них есть туган БАЖА: - чей то портрет обязательно надо изобразить в верхней части иконостаса.
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