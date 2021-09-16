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«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
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