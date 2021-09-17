Re: Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане

Отправлено: - 09:51

//По определению бабье лето - это длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой погоды осенью.//



что пишут по поводу .

//Выражение «бабье лето» известно всем славянским и части германских языков.

На белорусском оно звучит как «бабiна лета»,

на украинском — «бабине (бабське) лiто»,

на польском — «babie lato»,

на немецком — «Altweibersommer».

Это выражение имеет разные интерпретации.

Одна из них гласит, что бабье лето названо по тонкой,

легкой паутине, летающей по полям и лесам

и предвещающей сухую осень.

Эта паутина ассоциируется с едва заметными

седыми прядями волос у женщины,

а время теплых, погожих дней — с возрастом,

который предшествует пожилому и характеризуется

относительным расцветом.

Выражение также связано с тем периодом в жизни крестьян,

когда заканчивались полевые работы и женщины

принимались за «собственные свои работы»:

мочили лен, трепали его, ткали.

Бабье лето продолжалось одну неделю —

с 1-го или с 8-го сентября.//