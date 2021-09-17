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≡ Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42393
Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 09:51
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Холодные воздушные массы надвигаются из районов северных морей на северную половину территории Казахстана. Ожидаются заморозки до 3 градусов. Будет ли теплая погода, или, как говорят в народе, бабье лето в республике, рассказали синоптики "Казгидромета".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13255
Re: Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 09:51
#1
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//По определению бабье лето - это длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой погоды осенью.//

что пишут по поводу .
//Выражение «бабье лето» известно всем славянским и части германских языков.
На белорусском оно звучит как «бабiна лета»,
на украинском — «бабине (бабське) лiто»,
на польском — «babie lato»,
на немецком — «Altweibersommer».
Это выражение имеет разные интерпретации.
Одна из них гласит, что бабье лето названо по тонкой,
легкой паутине, летающей по полям и лесам
и предвещающей сухую осень.
Эта паутина ассоциируется с едва заметными
седыми прядями волос у женщины,
а время теплых, погожих дней — с возрастом,
который предшествует пожилому и характеризуется
относительным расцветом.
Выражение также связано с тем периодом в жизни крестьян,
когда заканчивались полевые работы и женщины
принимались за «собственные свои работы»:
мочили лен, трепали его, ткали.
Бабье лето продолжалось одну неделю —
с 1-го или с 8-го сентября.//
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
523
Re: Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 09:56
#2
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Цитата:
alex_60:
Бабье лето продолжалось одну неделю — с 1-го или с 8-го сентября.//

Следует добавить: "По старому стилю". То есть к указанным датам надо накинуть две недели. И ещё корректировочка на глобальное потепление лишней не будет.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7757
Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 10:31
#3
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Цитата:
alex_60:
с 1-го или с 8-го сентября

Всегда знал, что календарное бабье лето с 14 по 21 сентября... Но фактически может сдвигаться на несколько дней.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
213
Re: Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 10:37
#4
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Цитата:
alex_60:

В принципе с вами согласен но нужно не забывать делать поправку на географию. В Австралии наврятли эта примета будет работать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13255
Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Отправлено: 17.09.21 - 10:49
#5
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Цитата:
5555:
В Австралии наврятли эта примета будет работать


там в мае вроде..
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