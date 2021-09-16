Отправлено: - 21:44

urmas:

Это можно сделать когда угодно. А знать что такое 111,112,211 и

urmas:

Здесь много людей,на форуме

Цитата:Я то зарегиненый был под этими никами.В чем проблема?Ты под каким ходил?То то, просто под разными никами троллил.Теперь тяжело это делать, практически невозможно..Понимаю тебя..Цитата:И это вообще что?Мне к кому обращаться, раз "эти люди" давно знают меня, думают обо мне и тд и тп"?К ним?Назови имена к кому и кто они.Отвечу им..Не трусь.Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты?То то..Потому начинаешь тупо троллить на личные темы..А для них есть Флуд..И да, я же сказал, при обращении ко мне, и говоря про "Они, них", ты хочешь чтоб я "Им" отвечал?Ты первый что то там начинаешь не в тему, а теперь, "я не твая уровень" плачешь..Тогда и не пиши мне от "них".Я же предельно просто это сразу пояснил..