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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 23:51
Цитата:
Там есть статья оплаты за русофобию?)
Цитата:
Как раз нет
Активисты
И никто из не наказывал насколько мне известно
И да почему если человек против памятника колонизатору это националист сразу а если за памятник то это кто?)
Цитата:
В Сибири тоже русский язык
Хотя Сибирь колония типичная Цитата:
Ты как-то умолчал тот факт
Что там боролись против британских колонизаторов уже местные фермеры
Это как сейчас бы русские в Сибири объединились с бурятами и отделились от Москвы
Вот тогда да
Будет прогресс соединённые штаты Сибири
И такое в истории уже пытались сделать
Губернатор Гагарин за это его убили
И в гражданскую войну Цитата:
Спорное суждение
Цивилизация там была не для местных
А для приезжих колонизаторов пока их не выгнали
Да а ещё рабов вывозили на плантации
Это цивилизация? Цитата:
Рывок вперед для колонизаторов за счёт дешёвого труба рабов и ресурсов
Для народов которых колонизировали это темные времена
Цитата:
Россия цепляется за традиции сейчас это она назад тянется?Цитата:
Все понятно слился)
elektron:
Ну хорошо, вы не могёте сами, тогда без прелюдий Навальный
Ну хорошо, вы не могёте сами, тогда без прелюдий Навальный
Там есть статья оплаты за русофобию?)
Цитата:
Victor Yang:
Это была кучка националистов, которых, скорее всего, наказали за хулиганство.
Это была кучка националистов, которых, скорее всего, наказали за хулиганство.
Как раз нет
Активисты
И никто из не наказывал насколько мне известно
И да почему если человек против памятника колонизатору это националист сразу а если за памятник то это кто?)
Цитата:
Victor Yang:
Индию колонизировали - так у них до сих пор английский используется.
Индию колонизировали - так у них до сих пор английский используется.
В Сибири тоже русский язык
Хотя Сибирь колония типичная Цитата:
Victor Yang:
Территорию США колонизировали - там сейчас успешная страна
Территорию США колонизировали - там сейчас успешная страна
Ты как-то умолчал тот факт
Что там боролись против британских колонизаторов уже местные фермеры
Это как сейчас бы русские в Сибири объединились с бурятами и отделились от Москвы
Вот тогда да
Будет прогресс соединённые штаты Сибири
И такое в истории уже пытались сделать
Губернатор Гагарин за это его убили
И в гражданскую войну Цитата:
Victor Yang:
Африку колонизировали - там люди в цивилизации живут, за исключением некоторых племён.
Африку колонизировали - там люди в цивилизации живут, за исключением некоторых племён.
Спорное суждение
Цивилизация там была не для местных
А для приезжих колонизаторов пока их не выгнали
Да а ещё рабов вывозили на плантации
Это цивилизация? Цитата:
Victor Yang:
В масштабах истории колонизация - это рывок вперёд
В масштабах истории колонизация - это рывок вперёд
Рывок вперед для колонизаторов за счёт дешёвого труба рабов и ресурсов
Для народов которых колонизировали это темные времена
Цитата:
Victor Yang:
А если сильно цепляться за традиции - это будет тянуть назад.
А если сильно цепляться за традиции - это будет тянуть назад.
Россия цепляется за традиции сейчас это она назад тянется?Цитата:
serg kost:
Особенно, где в Крыму базировался спецназ ГРУ доставляет. Вот докажи, что его там никогда не было после развала СССР, тогда и продолжим...
Особенно, где в Крыму базировался спецназ ГРУ доставляет. Вот докажи, что его там никогда не было после развала СССР, тогда и продолжим...
Все понятно слился)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 23:58
Цитата:
А что при обращении на казахском, касса пробила бы на казахском. Ржу просто в голос.
Нужно было в кассу калькулятором бросить, не?
[Исправлено: elektron, 16.09.2021 - 19:02]
abaika95:
111: Кто на русском обращается, тому на русском дают.
111: Кто на русском обращается, тому на русском дают.
А что при обращении на казахском, касса пробила бы на казахском. Ржу просто в голос.
Нужно было в кассу калькулятором бросить, не?
[Исправлено: elektron, 16.09.2021 - 19:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 23:59
Цитата:
А я топил за русофобию? внимательней будте
abaika95:
Там есть статья оплаты за русофобию?)
Там есть статья оплаты за русофобию?)
А я топил за русофобию? внимательней будте
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:04
Вот Йанг
Нацистская Германия хотела сделать СССР своей колонией
Явно же в истерической перспективе это не благо?
Татаро монгольское иго на Руси вполне себе колонизация
В российских учебниках преподносится как темные времена,почему если это благо по твоему?
Цивилизаторство и бремя белого человека вообще однобокий термин
Если Рим шел захватывать новые земли то он и нёс римскую цивилизацию варварам
Законы и дороги,водопровод и торговлю
А местных набирали в армию после чего они становились гражданами империи
Сейчас это прямая аналогия с США
А европейские и российская империя что несли?
Крепости,форпосты и обкрадывание местного населения ради своей выгоды
Глупый же сейчас
тезис "мы вам все построили"
Кто это ВЫ? И что тут построили?
Если вы имперский русский крестьянин то вы себе тут только строили зимовки и летовки чтобы пахать на арендованной земле ради своей выгоды
А если ВЫ интернационалист из СССР то тогда все строили всем
Вся страна строилась
Русский строил в Якутии комбинат
Латыш в Баку работал на нефтепромысле
Грузин служил в составе советских войск в ГДР
А Казах в Кузнецке пахал на шахте
Это не бремя белого человека
Это как раз развитие по римским лекалам
Нацистская Германия хотела сделать СССР своей колонией
Явно же в истерической перспективе это не благо?
Татаро монгольское иго на Руси вполне себе колонизация
В российских учебниках преподносится как темные времена,почему если это благо по твоему?
Цивилизаторство и бремя белого человека вообще однобокий термин
Если Рим шел захватывать новые земли то он и нёс римскую цивилизацию варварам
Законы и дороги,водопровод и торговлю
А местных набирали в армию после чего они становились гражданами империи
Сейчас это прямая аналогия с США
А европейские и российская империя что несли?
Крепости,форпосты и обкрадывание местного населения ради своей выгоды
Глупый же сейчас
тезис "мы вам все построили"
Кто это ВЫ? И что тут построили?
Если вы имперский русский крестьянин то вы себе тут только строили зимовки и летовки чтобы пахать на арендованной земле ради своей выгоды
А если ВЫ интернационалист из СССР то тогда все строили всем
Вся страна строилась
Русский строил в Якутии комбинат
Латыш в Баку работал на нефтепромысле
Грузин служил в составе советских войск в ГДР
А Казах в Кузнецке пахал на шахте
Это не бремя белого человека
Это как раз развитие по римским лекалам
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:06
Цитата:
Там же фишка такая есть, да хоть на Аяпанском..
elektron:
касса пробила бы на казахском. Р
касса пробила бы на казахском. Р
Там же фишка такая есть, да хоть на Аяпанском..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:06
Цитата:
Вы вроде влезли в спор именно про это )
Так зачем лезли вообще?
elektron:
А я топил за русофобию? внимательней будте
А я топил за русофобию? внимательней будте
Вы вроде влезли в спор именно про это )
Так зачем лезли вообще?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:08
Цитата:
А кто на казахском обращается - тому на каком языке чек выдают?))
111:
Кто на русском обращается, тому на русском дают..
Кто на русском обращается, тому на русском дают..
А кто на казахском обращается - тому на каком языке чек выдают?))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14366
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:10
Цитата:
Вот примерно то же самое что Не земляк цитировал.
abaika95:
что писали то?
что писали то?
Вот примерно то же самое что Не земляк цитировал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:12
Цитата:
Ну да флуд же. Изначально указав, что платили, не важно за что. Цитата:
Так интереса ради, можно?
abaika95:
Вы вроде влезли в спор именно про это )
Вы вроде влезли в спор именно про это )
Ну да флуд же. Изначально указав, что платили, не важно за что. Цитата:
abaika95:
Так зачем лезли вообще?
Так зачем лезли вообще?
Так интереса ради, можно?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:13
Цитата:
На буддистком..
На котором общается Далай Лама..
maxsaf:
А кто на казахском обращается - тому на каком языке чек выдают?))
А кто на казахском обращается - тому на каком языке чек выдают?))
На буддистком..
На котором общается Далай Лама..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:14
Цитата:
Пруф будет?)
111:
На буддистком.. На котором общается Далай Лама..
На буддистком.. На котором общается Далай Лама..
Пруф будет?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:15
Цитата:
Конечно, когда научусь по буддистки разговаривать не как китайцы, а как тибетцы..
maxsaf:
Пруф будет?)
Пруф будет?)
Конечно, когда научусь по буддистки разговаривать не как китайцы, а как тибетцы..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:18
Цитата:
Врешь, как обычно.
[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 00:20]
В Тобольске Татары не позволили поставить памятник Ермаку
Врешь, как обычно.
[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 00:20]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:22
Цитата:
Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят пожалуйста" или ребенок кричит: "кто сьел моего негритенка" писец, додумались же.
В поле зрения уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой попало пирожное, продаваемое в одной из крупных торговых сетей Шымкента, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».
В частности, омбудсмена смутило название этого лакомства – «Негритенок».
По мнению Азимовой, использование подобного названия является унизительным и расистским.
В частности, омбудсмена смутило название этого лакомства – «Негритенок».
По мнению Азимовой, использование подобного названия является унизительным и расистским.
Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят пожалуйста" или ребенок кричит: "кто сьел моего негритенка" писец, додумались же.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:24
Цитата:
Ты про что вообще?
Это же запрещено Вашими законами и на афроканадца, либо американца слово Ниггер запрещено..
Ты против своих же законов?
maxsaf:
Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят
Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят
Ты про что вообще?
Это же запрещено Вашими законами и на афроканадца, либо американца слово Ниггер запрещено..
Ты против своих же законов?
-
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