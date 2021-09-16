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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9944
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 23:51
#8311
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Цитата:
elektron:
Ну хорошо, вы не могёте сами, тогда без прелюдий Навальный

Там есть статья оплаты за русофобию?)
Цитата:
Victor Yang:
Это была кучка националистов, которых, скорее всего, наказали за хулиганство.

Как раз нет
Активисты
И никто из не наказывал насколько мне известно
И да почему если человек против памятника колонизатору это националист сразу а если за памятник то это кто?)
Цитата:
Victor Yang:
Индию колонизировали - так у них до сих пор английский используется.

В Сибири тоже русский язык
Хотя Сибирь колония типичная Цитата:
Victor Yang:
Территорию США колонизировали - там сейчас успешная страна

Ты как-то умолчал тот факт
Что там боролись против британских колонизаторов уже местные фермеры
Это как сейчас бы русские в Сибири объединились с бурятами и отделились от Москвы
Вот тогда да
Будет прогресс соединённые штаты Сибири
И такое в истории уже пытались сделать
Губернатор Гагарин за это его убили
И в гражданскую войну Цитата:
Victor Yang:
Африку колонизировали - там люди в цивилизации живут, за исключением некоторых племён.

Спорное суждение
Цивилизация там была не для местных
А для приезжих колонизаторов пока их не выгнали
Да а ещё рабов вывозили на плантации
Это цивилизация? Цитата:
Victor Yang:
В масштабах истории колонизация - это рывок вперёд

Рывок вперед для колонизаторов за счёт дешёвого труба рабов и ресурсов
Для народов которых колонизировали это темные времена
Цитата:
Victor Yang:
А если сильно цепляться за традиции - это будет тянуть назад.

Россия цепляется за традиции сейчас это она назад тянется?Цитата:
serg kost:
Особенно, где в Крыму базировался спецназ ГРУ доставляет. Вот докажи, что его там никогда не было после развала СССР, тогда и продолжим...

Все понятно слился)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 23:58
#8312
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Цитата:
abaika95:
111: Кто на русском обращается, тому на русском дают.

А что при обращении на казахском, касса пробила бы на казахском. Ржу просто в голос. :lol:
Нужно было в кассу калькулятором бросить, не? :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 16.09.2021 - 19:02]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 23:59
#8313
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Цитата:
abaika95:
Там есть статья оплаты за русофобию?)

А я топил за русофобию? внимательней будте ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9944
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:04
#8314
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Вот Йанг
Нацистская Германия хотела сделать СССР своей колонией
Явно же в истерической перспективе это не благо?
Татаро монгольское иго на Руси вполне себе колонизация
В российских учебниках преподносится как темные времена,почему если это благо по твоему?
Цивилизаторство и бремя белого человека вообще однобокий термин
Если Рим шел захватывать новые земли то он и нёс римскую цивилизацию варварам
Законы и дороги,водопровод и торговлю
А местных набирали в армию после чего они становились гражданами империи
Сейчас это прямая аналогия с США
А европейские и российская империя что несли?
Крепости,форпосты и обкрадывание местного населения ради своей выгоды
Глупый же сейчас
тезис "мы вам все построили"
Кто это ВЫ? И что тут построили?
Если вы имперский русский крестьянин то вы себе тут только строили зимовки и летовки чтобы пахать на арендованной земле ради своей выгоды
А если ВЫ интернационалист из СССР то тогда все строили всем
Вся страна строилась
Русский строил в Якутии комбинат
Латыш в Баку работал на нефтепромысле
Грузин служил в составе советских войск в ГДР
А Казах в Кузнецке пахал на шахте
Это не бремя белого человека
Это как раз развитие по римским лекалам
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:06
#8315
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Цитата:
elektron:
касса пробила бы на казахском. Р

Там же фишка такая есть, да хоть на Аяпанском..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9944
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:06
#8316
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Цитата:
elektron:
А я топил за русофобию? внимательней будте

Вы вроде влезли в спор именно про это )
Так зачем лезли вообще?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12247
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:08
#8317
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Цитата:
111:
Кто на русском обращается, тому на русском дают..

А кто на казахском обращается - тому на каком языке чек выдают?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14366
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:10
#8318
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Цитата:
abaika95:
что писали то?

Вот примерно то же самое что Не земляк цитировал.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:12
#8319
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Цитата:
abaika95:
Вы вроде влезли в спор именно про это )

Ну да флуд же. Изначально указав, что платили, не важно за что. ;-) Цитата:
abaika95:
Так зачем лезли вообще?

Так интереса ради, можно? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:13
#8320
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Цитата:
maxsaf:
А кто на казахском обращается - тому на каком языке чек выдают?))

На буддистком..
На котором общается Далай Лама..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12247
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:14
#8321
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Цитата:
111:
На буддистком.. На котором общается Далай Лама..

Пруф будет?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:15
#8322
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Цитата:
maxsaf:
Пруф будет?)

Конечно, когда научусь по буддистки разговаривать не как китайцы, а как тибетцы..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:18
#8323
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Цитата:
В Тобольске Татары не позволили поставить памятник Ермаку

Врешь, как обычно.

[Исправлено: serg kost, 17.09.2021 - 00:20]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12247
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:22
#8324
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Цитата:
В поле зрения уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой попало пирожное, продаваемое в одной из крупных торговых сетей Шымкента, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

В частности, омбудсмена смутило название этого лакомства – «Негритенок».

По мнению Азимовой, использование подобного названия является унизительным и расистским.

Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят пожалуйста" или ребенок кричит: "кто сьел моего негритенка" :lol: писец, додумались же. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.09.21 - 00:24
#8325
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Цитата:
maxsaf:
Представляю, покупатель просит "мне 12 негритят

Ты про что вообще?
Это же запрещено Вашими законами и на афроканадца, либо американца слово Ниггер запрещено..
Ты против своих же законов?
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