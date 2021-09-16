Отправлено: - 23:51

elektron:

Ну хорошо, вы не могёте сами, тогда без прелюдий Навальный

Victor Yang:

Это была кучка националистов, которых, скорее всего, наказали за хулиганство.

Victor Yang:

Индию колонизировали - так у них до сих пор английский используется.

Victor Yang:

Территорию США колонизировали - там сейчас успешная страна

Victor Yang:

Африку колонизировали - там люди в цивилизации живут, за исключением некоторых племён.

Victor Yang:

В масштабах истории колонизация - это рывок вперёд

Victor Yang:

А если сильно цепляться за традиции - это будет тянуть назад.

serg kost:

Особенно, где в Крыму базировался спецназ ГРУ доставляет. Вот докажи, что его там никогда не было после развала СССР, тогда и продолжим...

Цитата:Там есть статья оплаты за русофобию?)Цитата:Как раз нетАктивистыИ никто из не наказывал насколько мне известноИ да почему если человек против памятника колонизатору это националист сразу а если за памятник то это кто?)Цитата:В Сибири тоже русский языкХотя Сибирь колония типичная Цитата:Ты как-то умолчал тот фактЧто там боролись против британских колонизаторов уже местные фермерыЭто как сейчас бы русские в Сибири объединились с бурятами и отделились от МосквыВот тогда даБудет прогресс соединённые штаты СибириИ такое в истории уже пытались сделатьГубернатор Гагарин за это его убилиИ в гражданскую войну Цитата:Спорное суждениеЦивилизация там была не для местныхА для приезжих колонизаторов пока их не выгналиДа а ещё рабов вывозили на плантацииЭто цивилизация? Цитата:Рывок вперед для колонизаторов за счёт дешёвого труба рабов и ресурсовДля народов которых колонизировали это темные временаЦитата:Россия цепляется за традиции сейчас это она назад тянется?Цитата:Все понятно слился)