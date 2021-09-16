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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 20:54
#8266
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О как
Ну я ещё пойму что ссылку на новую газету наверно нельзя тут выставлять
А новости про Росиию тоже получается нельзя тут постить? Сильно обижен кто-то за новость про бурятов?))
Учтем)
Цитата:
serg kost:
Не платят ему пока за русофобию.

Есть пруф что ему платили за русофобию?
Жду
Цитата:
serg kost:
Договор разве это запрещал?

Конкретно
На какой базе в Крыму базировался спецназ ГРУ?)
Цитата:
serg kost:
Он проспал эти города. Вот и извиняются. А если кто вернёт, того и обожествлят.

Они точно за это извеняются?)Цитата:
Уже не ваш земляк:
Сейчас кто-то(привет, животное!) договорится.

Привет девочка в маске Фокса
А то что?Цитата:
serg kost:
Ты совсем в детство ударился?

Рашка
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 20:56
#8267
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Не проканало.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 20:57
#8268
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Животное что-то выкладывает на твоей странице?)
У меня для тебя плохие новости землячка
На своей странице только ты что-то можешь выкладывать))
Значит что?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 20:59
#8269
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Чем плоха новость что бурятскую журналистку судят в России за фильм о "расизме русских" ?
А чем плоха новость что памятники казакам завоевателям Сибири надо сносить по типу БЛМ?
Вроде как показательно но нет,что-то кого-то задело))
Кого интересно?
Тех кому шутки над Путиным считаются русофобией? А за шутки над русскими высылают из страны?))
Малый народ
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:01
#8270
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не проканало.

Вот кому интересна история про поход в туалет отдельных форумчан?
Не проканало не проканало
Кефира попей
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:04
#8271
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Цитата:
Victor Yang:
Да кому ты сдался со своими домашними фоточками, где ты пиво с приятелями пьешь или позируешь на рабочем месте? Ты слишком высокого мнения о себе.

Чет йанга бамбануло
Ты не объективен
А если землячка завтра мэром деревни под Саратовом станет ?
Кухонная мафия его продвинет к примеру
Оппозиция какая нибудь типо яблока
Или таджики
А тут у него на "радикале" фото залито как он в бане отдыхал с мужиками без девок или как он на рабочем месте при сборке кухни курит что-нибудь запрещённое с таджиками?
ФСБ не дремлет
Сразу припишут что-нибудь нехорошее
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:18
#8272
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Цитата:
Victor Yang:

Мне от твоего имени тоже гадости писали под фото в Инстаграме. Не стоит подписям верить.
---
Вот только дело в том, что я даже не знаю, кто ты такой! А тебе в голову не могла придти такая простенькая мысль, что это одно и то же животное делает?!
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:31
#8273
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
что это одно и то же животное делает?!

На себя намекаешь?
Раздвоение личности ?
И у себя гадишь и уже и остальных?))
Совет
Чтобы уже соотвестовать псих злодею по типу Симонян
Ты заведи аккаунт в инсте и подпиши Абайка95
И написывай себе на вторую страницу гадости
Потом сюда скрин кинешь и скажешь вот оно
Меня обижают по всем фронтам!!!
И всем форумчанам так пиши))
Обиженные и не самые умные злодеи так и делают)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:32
#8274
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Цитата:
alex_60:
не ври себе. там другое

Не понял, я вру что тебе скушно будет?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:39
#8275
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Цитата:
abaika95: Есть пруф что ему платили за русофобию?

Ты так следишь за российскими новостями, а про это и не знаешь. Прикидываешься, наверное. Даже биткоинами платили.
Сам найдешь пруф, что ему никто из-за границы не платил?
Цитата:
abaika95:
На какой базе в Крыму базировался спецназ ГРУ?)

А кто ему запрещал там быть на любой базе? Никто. Хоть все 25000 из ГРУ могли состоять.
Интересующимся Крымом интересно почитать будет:
Цитата:
Они точно за это извеняются?)

Ага. Не того канцлером выбрали...Цитата:
abaika95:
Рашка

От дурашки и слышу.Цитата:
abaika95:
шутки над Путиным считаются русофобией?

Есть шутки, а есть оскорбления.
Между ними такая же разница, как между тобой и психологом.

[Исправлено: serg kost, 16.09.2021 - 21:41]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:49
#8276
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Цитата:
serg kost:
Путиным считаются русофобией? Есть шутки, а есть оскорбления.

Оскорбление в первую очередь, как один обругал его умерших родных..
А вот тут, Не наш земляк только зарегинился в августе, сразу же первыми комментами обругал моего деда..
Ни с того вдруг ни с сего.
Я о нем говорил три года назад к 9му мая..
И ему ничего..
Жаль конечно что ч не Путин..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:50
#8277
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Цитата:
serg kost:
Сам найдешь пруф, что ему никто из-за границы не платил?

Давай конкретно
Где пруф что наВальному платили за русофобию?))
Жду Цитата:
serg kost:
А кто ему запрещал там быть на любой базе?

И этот персонаж ещё чето там мычит про демагогию))
Пруф где про спецназ ГРУ?)
Цитата:
serg kost:
От дурашки и слышу

А ты рашка получается?)
Цитата:
serg kost:
Есть шутки, а есть оскорбления.

Тоесть когда Кеосанян муж Симонян в своей дибильной передаче на НТВ оскорбляет байдена это не шутки? Это оскорбление по федеральному Каналу?
И да Комика Идрака получается правильно выслали?)) Шутка у него не такая была?

[Исправлено: abaika95, 16.09.2021 - 21:51]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 21:53
#8278
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Цитата:
111:
Оскорбление в первую очередь, как один обругал его умерших родных..

Путин на столько старый и ничего не соображающий что завтра может нечайно описаться в прямом эфире а все скажут что это скрепно
(Вечерняя русофобия)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7759
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 22:03
#8279
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Цитата:
abaika95:
Где пруф что наВальному платили за русофобию?))

А где пруф, что ему не платили? И тут не важно за что платили, факт и вам известен, что ему платили. Цитата:
abaika95:
(Вечерняя русофобия)

да она у вас хроническая, неизлечимая. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7759
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 22:05
#8280
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Цитата:
abaika95:
111: Оскорбление в первую очередь, как один обругал его умерших родных.. Путин на столько старый

Человек про своё, за деда своего. А вы и тут его лизнуть пытаетесь, да не в то место. :lol:
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