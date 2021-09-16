Отправлено: - 20:54

serg kost:

Не платят ему пока за русофобию.

serg kost:

Договор разве это запрещал?

serg kost:

Он проспал эти города. Вот и извиняются. А если кто вернёт, того и обожествлят.

Уже не ваш земляк:

Сейчас кто-то(привет, животное!) договорится.

serg kost:

Ты совсем в детство ударился?

О какНу я ещё пойму что ссылку на новую газету наверно нельзя тут выставлятьА новости про Росиию тоже получается нельзя тут постить? Сильно обижен кто-то за новость про бурятов?))Учтем)Цитата:Есть пруф что ему платили за русофобию?ЖдуЦитата:КонкретноНа какой базе в Крыму базировался спецназ ГРУ?)Цитата:Они точно за это извеняются?)Цитата:Привет девочка в маске ФоксаА то что?Цитата:Рашка