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≡ «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42390
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 18:25
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В церемонии закладки камня приняли участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, секретарь Костанайской и Рудненской епархии Геннадий Бурдюжа и представители местного духовенства.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7752
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 21:42
#15
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Цитата:
Примерно в этом же месте планировали восстановить храм в 90-х годах, в 1991-м даже заложили камень и построили фундамент на пересечении улиц Алтынсарина-Шевченко.

фото с того мероприятия


И пишут, что в 1994 году это было.
Да и место не совсем то, где сейчас будут строить. Как видно планировали строить ближе к рынку, в квадрате улиц Калинина-Шевченко-Повстанческая-Победы
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2419
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 21:44
#16
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Цитата:
urmas:
Это можно сделать когда угодно. А знать что такое 111,112,211 и

Я то зарегиненый был под этими никами.
В чем проблема?
Ты под каким ходил?
То то, просто под разными никами троллил.
Теперь тяжело это делать, практически невозможно..
Понимаю тебя..
Цитата:
urmas:
Здесь много людей,на форуме

И это вообще что?
Мне к кому обращаться, раз "эти люди" давно знают меня, думают обо мне и тд и тп"?
К ним?
Назови имена к кому и кто они.
Отвечу им..
Не трусь.
Ты смотрю разговор технично уводишь от темы буддистов, что, не знал что япошки буддисты?
То то..
Потому начинаешь тупо троллить на личные темы..
А для них есть Флуд..
И да, я же сказал, при обращении ко мне, и говоря про "Они, них", ты хочешь чтоб я "Им" отвечал?
Ты первый что то там начинаешь не в тему, а теперь, "я не твая уровень" плачешь..
Тогда и не пиши мне от "них".
Я же предельно просто это сразу пояснил..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9934
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 22:01
#17
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Цитата:
urmas:
Где японцы и где буддизм?

Хех
А что японцы уже буддистами быть перестали?
Одно из базовых учений в Японии
Кучи храмов буддистских по всей стране
Да даже если вспомнить великий фильм Акиры Куросавы "Семь самураев"
В отрывке когда самурай спасает ребенка от бандита он бреет голову и надевает лохмотья чтобы походить на кого же? Правильно на буддистского монаха коих тогда в стране (16 век) было пруд пруди
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