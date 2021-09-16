Отправлено: - 19:06

111:

Там богатых предпринимателей много.. Один БК чего только стоит..

Цитата:Они буддисты и никакого отношения к христианству не имеют. При таком количестве буддистов в нашем городе им впору свой буддийский храм строить пора! Очень воспитанный народ, не бегут впереди всех со своим кадилом строить храмы