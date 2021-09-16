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≡ «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42389
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 18:25
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В церемонии закладки камня приняли участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, секретарь Костанайской и Рудненской епархии Геннадий Бурдюжа и представители местного духовенства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2406
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 18:25
#1
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Власти само собой помогут..
Без них просто никуда..
Там богатых предпринимателей много..
Один БК чего только стоит..
Так что пожертвований должно хватить с лихвой..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13247
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 18:30
#2
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и все будет хорошо.
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
151
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 18:39
#3
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Цитата:
111:
Власти само собой помогут..

Поздно пить боржоми...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
423
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 19:06
#4
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Цитата:
111:
Там богатых предпринимателей много.. Один БК чего только стоит..


Они буддисты и никакого отношения к христианству не имеют. При таком количестве буддистов в нашем городе им впору свой буддийский храм строить пора! Очень воспитанный народ, не бегут впереди всех со своим кадилом строить храмы
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
707
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 19:10
#5
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Как там один персонаж говаривал: "Не корысти ради....".
Посмотрите на первую строчку паспорта.
:-x
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13247
«Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В Костанае началось строительство православного духовно-культурного центра
Отправлено: 16.09.21 - 19:14
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Они буддисты и никакого отношения к христианству не имеют


ошибаетесь. буддизм и христианство у них.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13247
Re: «Мы совершаем закладку, призываем благословение...» - В...
Отправлено: 16.09.21 - 19:16
#7
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кстати, тот молодой человек, который был в Рудном, здесь на фото тоже присутствует.
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